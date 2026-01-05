Mercato OM : Une recrue surprise attendue à Marseille

Le mercato s’accélère du côté de l’OM. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe sont même bien partis pour attirer un milieu méconnu du grand public.

Mercato : Benatia accélère pour faire venir Rolando Mandragora à l’OM

C’est un mercato assez alléchant qui se prépare à l’Olympique de Marseille. Puisque Roberto De Zerbi réclame encore de nouvelles têtes cet hiver afin d’avoir un effectif ultra-compétitif sur tous les tableaux. C’est dans ce sens que les noms de Jorge Carrascal et Himad Abdelli circulent dans la cité phocéenne.

La direction de l’OM envisage aussi de boucler un deal inattendu. Un pari audacieux qui conduit Medhi Benatia et son équipe en Italie. Le média Calcio Mercato le confirme, les dirigeants phocéens sont bel et bien aux trousses de Rolando Mandragora. Le milieu de terrain de 28 ans évolue actuellement à la Fiorentina.

À voir

Mercato : Un crack argentin offert à l’OM, info confirmée

Lire aussi : Mercato : Un crack argentin offert à l’OM, info confirmée

Les dirigeants italiens ont multiplié les approches en vue d’étendre son bail expirant en juin 2023. Rolando Mandragora refuse jusqu’ici de signer un nouveau bail à la Fiorentina. Il est depuis le 1er janvier libre de négocier avec le club de son choix. L’OM veut donc profiter de la situation pour l’attirer dans ses filets.

La Fiorentina veut le ménage

Les négociations pour faire venir le joueur italien auraient déjà débuté. D’autant plus que la Fiorentina voudrait faire le ménage en son sein lors de ce mercato hivernal. L’approche de l’OM n’a pas vraiment été repoussée. Les Olympiens tenteraient de vite finaliser ce dossier avant que la concurrence ne fasse grimper les enchères pour Rolando Mandragora. Son prix est estimé à 10 millions d’euros selon Transfermarkt.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un phénomène se rapproche de Marseille !

Mercato OM : Un jackpot rêvé tombe à l’eau !

À voir

Mercato FC Nantes: Après Cabella, un ex-cadre de l’OL visé ?

OM : De Zerbi sans pitié avec Bakola et Vaz