Mercato OL : Endrick justifie son choix, Lyon se réjouit

Présenté en conférence de presse, ce lundi, Endrick a justifié pourquoi il a choisi l’OL parmi les nombreux clubs le sollicitant sous la forme d’un prêt.

Mercato : L’OL justifie le choix porté sur Endrick

Quelques jours après l’officialisation du prêt d’Endrick du Real Madrid, il a été présenté aux journalistes ce lundi 5 janvier. Matthieu Louis-Jean, dévoile les coulisses du recrutement du brésilien. Il avoue que l’arrivée de ce dernier à l’OL vient combler l’absence de l’avant-centre de profondeur rapide et explosif, capable de prendre les espaces, à la suite des départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze.

« On était en attente d’un numéro 9 depuis très longtemps. On est très heureux qu’Endrick nous rejoigne. Avec lui, on va avoir une pointure supplémentaire devant. Grâce à son profil, c’est vraiment une plus-value à l’équipe de Paulo Fonseca », a-t-il justifié.

Lyon cherchait un avant-centre du profil du Brésilien

Selon le directeur technique de l’Olympique Lyonnais, les négociations avec la direction des Merengues ont été un long processus, de pratiquement trois mois. « Cela a été un long chemin. Endrick avait besoin de temps de jeu et nous d’un attaquant qui soit prêt tout de suite en janvier. Son adaptation a été très rapide selon moi. C’est un deal gagnant-gagnant. Il est arrivé avec beaucoup d’humilité. Je suis persuadé que ça va être positif pour nous », s’est réjoui Matthieu Louis-Jean.

Endrick : « Avec ma femme, on s’est dit que c’était important de choisir l’OL »

Quant à la nouvelle recrue de l’OL, elle est revenue sur l’intérêt du club rhodanien. « Lorsque j’ai appris que Lyon m’a contacté pour venir ici, j’en ai parlé avec ma femme, ma famille et mes agents. Avec ma femme, on s’est dit que c’était important de choisir Lyon. L’important pour moi était de jouer et de retrouver du temps de jeu. Et jouer pour Lyon, c’est une étape importante… C’est Dieu qui m’a permis d’avoir cette opportunité et je remercie également les dirigeants pour leur confiance », a-t-il déclaré.

Les objectifs de l’attaquant du Real Madrid avec Lyon

Endrick nourrit déjà de grandes ambitions avec son nouveau club. « Au niveau de mes objectifs personnels, c’est d’aider Lyon à être tout en haut de la Ligue 1. Je veux jouer et gagner des titres avec l’OL et arriver à des phases finales. Je suis quelqu’un qui veut toujours gagner. […]. Mais je tiens à dire que je ne suis pas là pour changer l’équipe ou prendre la place de quelqu’un. Je ne veux pas être le point essentiel de l’équipe. Je me tiens à la disposition de l’entraîneur », a promis l’attaquant du Real Madrid.

