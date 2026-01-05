Mercato: Rodrygo au PSG cet hiver ? Une grande annonce tombe

Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid cet hiver en cas d’offre conséquente. À l’instar d’autres grands clubs européens, le PSG est cité comme l’une des destinations plausibles pour l’attaquant de 24 ans. Même si le dossier semble bien complexe que ça.

Mercato : Le PSG dans la course pour Rodrygo

Pas dans les premiers choix de Xabi Alonso, la star brésilienne Rodrygo pourrait bien quitter les rangs du Real Madrid durant ce mercato. À quelques mois de la Coupe du Monde, le compatriote de Vinicius Jr pourrait se laisser convaincre par un changement et plus de régularité sur le terrain dans un autre club.

Surtout que Florentino Pérez et les décideurs madrilènes ne seraient pas forcément opposés à cette option, en cas d’offre avoisinant au moins les 100 millions d’euros. Un montant élevé que seul le Paris SG serait en même de sortir cet hiver, selon Ekrem Konur.

« Course au transfert pour Rodrygo ! Le PSG est considéré comme le seul club ayant le pouvoir financier de le recruter. Mais Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City sont également intéressés. Le Real Madrid n’envisagera de le vendre que si une offre d’environ € 100 millions arrive, sinon, ils veulent le garder », indique le journaliste turc sur Twitter.

Intéressé par un renfort offensif pour compenser les blessures, le Champion de France en titre pourrait frapper un gros coup en allant chercher Rodrygo chez les Merengues. Mais un spécialiste du Paris SG assure toutefois qu’il ne faut pas vite s’emballer sur cette piste.

Un hiver très calme au Paris SG ?

S’il a rappelé la difficulté d’amener une plus-value à son groupe, l’entraîneur parisien Luis Enrique a réaffirmé ce samedi qu’il était ouvert à l’arrivée d’un renfort cet hiver. Mais le journaliste Dominique Sévérac assure que Luis Campos ne passera à l’offensive que pour remplacer les éventuels partants.

« Le calendrier s’annonce très dense, et malgré les retours de blessures, la profondeur du banc n’est pas énorme côté PSG. Doit-on s’attendre à des recrues cet hiver ? Il était tout aussi dense en première partie de saison et Paris s’en est plutôt bien sorti malgré les blessures.

Trouver un renfort n’est pas aisé dans le sens d’un joueur qui apporte quelque chose que Paris n’a pas. Or, Paris a tout si tout le monde est là. Donc, le mercato s’annonce calme. Seuls les partants seront remplacés. À ce jour, personne n’a demandé à partir », a précisé le spécialiste du Paris Saint-Germain lors d’un tchat avec des internautes du quotidien Le Parisien.

