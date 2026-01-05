Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Gaëtan ?

La direction du FC Nantes pourrait réaliser un coup de maître en Russie pendant ce mercato hivernal. Gaëtan Perrin est sur la short-list des Kita.

Mercato FC Nantes : Gaëtan Perrin vers Nantes cet hiver ?

Ça bouge au FC Nantes cet hiver. Après une première partie de saison décevante, les Canaris veulent renforcer leur effectif pour assurer leur maintien. Les Kita piquent une colère noire et cherchent de nouvelles pépites pour réussir cette mission commando. Dès l’ouverture du mercato, les pensionnaires de la Beaujoire frappent de jolis coups.

Trois renforts sont déjà arrivés à Nantes. Deux nouvelles recrues sont attendues sur les bords de l’Erdre dans les prochains jours. Les dirigeants nantais cherchent encore un buteur. Et si la solution se trouvait en Russie ? En manque de temps de jeu à Krasnodar depuis son transfert estival en provenance de l’AJ Auxerre (5 M€), Gaëtan Perrin pourrait quitter son club.

À 29 ans, l’ailier droit reste sur une saison de référence en Ligue 1 avec l’AJA, ponctuée de 10 buts et 11 passes décisives. Cette saison, il a claqué un pion et délivré deux passes décisives en 10 apparitions avec Krasnodar. L’idée fait son chemin chez les supporters nantais. Sur X, le compte très suivi @Ablinhoo évoque un prêt de six mois. Reste à savoir si Waldemar Kita et Ahmed Kantari décideront d’activer cette piste. La concurrence existe déjà, puisque l’AJ Auxerre s’est positionnée pour rapatrier Perrin sous la forme d’un prêt.

