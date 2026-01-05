Mercato FC Nantes: Après Cabella, un ex-cadre de l’OL visé ?

Après avoir enregistré le renfort de Rémy Cabella, qui a déjà inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, le FC Nantes pourrait tenter le coup pour un ancien cadre de l’OL. Explications.

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes prêt à rendre un autre service ?

Dans des propos rapportés par Ouest France, Rémy Cabella a avoué que le FC Nantes devait grandement sa signature à l’ancien portier de l’OL, Anthony Lopes, qui l’a convaincu de le rejoindre à la Beaujoire.

« Déjà, ça fait un petit moment que je suis en contact avec le club. Ça fait plus d’un mois, voire deux que je discute avec Anthony Lopes. J’avais donné mon accord de suite. C’est un challenge qui m’attire. Je connais le FC Nantes. Je sais que c’est un club historique en Ligue 1 et que c’est important qu’il reste en Ligue 1 en fin de saison », a confié le milieu offensif de 35 ans, qui a inscrit son premier but avec les Canaris dimanche face à l’OM. Et Anthony Lopes pourrait permettre au FC Nantes d’attirer un autre ancien de Ligue 1 en vue de son opération maintien.

Gaëtan Perrin, le prochain pari d’Anthony Lopes ?

Cet hiver, le FC Nantes a vu débarquer Daver Machado, Rémy Cabella et Ignatius Ganago pour aider le club à se sauver d’une relégation en Ligue 2. Outre ses trois joueurs, Ahmed Kantari, l’entraîneur nantais, pourrait encore accueillir d’autres éléments expérimentés d’ici la fin du mercato hivernal. À la recherche d’un ailier droit pour compléter son effectif, le FCN rêve de Romain Del Castillo. Mais le coach du Stade Brestois, Éric Roy, a réagi à cet intérêt en ridiculisant carrément cette option pour un de ses meilleurs joueurs.

« Si Romain est déstabilisé pour aller à Nantes, c’est triste pour nous. Je crois qu’on a un peu plus de points qu’eux, aujourd’hui. Si encore Chelsea l’avait appelé, ou le PSG, bon, à la limite, je veux bien. Mais pour le reste… », a notamment ironisé Éric Roy en conférence de presse ce samedi après-midi.

La piste menant à l’attaquant brestois semble donc trop complexe, c’est pourquoi le FC Nantes gagnerait à demander à Anthony Lopes de convaincre son ancien coéquipier de l’OL, Gaëtan Perrin, en manque de temps de jeu à Krasnodar, de faire comme Rémy Cabella.

« Dans le même registre que Romain Del Castillo, pourquoi pas tenter Gaetan Perrin (29 ans, ailier droit, remplaçant à Krasnodar) Passé à l’OL de 2005 à 2018 donc Antho Lopes a le numéro dans son répertoire c’est parfait non ? », a publié sur Twitter le compte @Ablinhoo, suivi par plus de 10.000 supporters nantais, avant d’expliquer sa pensée.

« Évidemment pour un prêt de 6 mois, Krasnodar l’a acheté 5M€ cet été et il a un salaire énorme. Il coûte cher en salaire (120K/mois net) impossible à Auxerre je pense. Il s’est fait devancer par la concurrence en Russie, on a réussi à attirer Machado et Cabella donc je me dis pourquoi pas. On cherche un joueur à droite capable de scorer en L1 (type Aboukhlal) », assure le spécialiste du FC Nantes. Reste à voir si Waldemar Kita, Ahmed Kantari et Anthony Lopes voudront activer cette piste avant la fermeture du marché des transferts de janvier.

