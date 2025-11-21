FC Nantes : C’est grave, terrible nouvelle confirmée !

Coup dur pour le FC Nantes. Le milieu de terrain, Louis Leroux a contracté une blessure et sera out pendant plusieurs semaines.

FC Nantes : Louis Leroux forfait jusqu’à la trêve hivernale

Grosse tuile pour la pépite du FC Nantes, Louis Leroux. Les Canaris ont confirmé ce vendredi que Louis Leroux souffre d’une lésion au quadriceps gauche. Cette blessure est survenue lors du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs. Elle le rend indisponible au moins jusqu’à la trêve hivernale.

Le club va l’accompagner pendant la phase de rééducation. Il manquera donc plusieurs chocs importants. Il est forfait pour la réception du FC Lorient ce dimanche. Le jeune crack ne pourra pas affronter l’OL le 30 novembre ni le RC Lens le 6 décembre. Il va également manquer le déplacement à Angers le 12 décembre. Cette saison, il a disputé 12 matchs, dont 10 comme titulaire.

Pour le FC Nantes et Luis Castro, c’est un coup dur. Le technicien portugais avait déjà repositionné Leroux en défense, pour pallier les nombreuses blessures dans l’équipe. Et voilà que la tuile tombe au pire moment. Castro devra bricoler encore quelques semaines, en attendant le mercato hivernal.

