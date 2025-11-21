FC Nantes : Trois retours et plusieurs forfaits avant le FC Lorient

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro enregistre au moins trois renforts de poids avant le choc face au FC Lorient en Ligue 1.

FC Nantes : Luis Castro obtient trois renforts avant le FC Lorient

Un choc intense et décisif attend le FC Nantes ce dimanche en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Les Canaris vont défier le FC Lorient à la Beaujoire. Une défaite va les pousser dans la zone rouge. Le tacticien du club, Luis Castro pourrait perdre son poste si cela arrive. Tout le monde se mobilise donc pour rafler les trois points et monter au classement. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes pour les Jaunes et Verts avant cette affiche.

Francis Coquelin, gêné aux ischios, ne pourra pas disputer ce match. Il vise un retour lors du prochain choc face à Lyon pour le compte de la 14e journée. Louis Leroux, lui, ne reviendra qu’autour de la 17e journée. Il est coincé à l’infirmerie. Pour deux autres joueurs, rien n’est encore tranché : Herba Guirassy (cuisse) et Dehmaine Tabibou (jambe). Leur présence dépendra des derniers examens.

À voir

OL Mercato : Décision catégorique pour deux joueurs majeurs

En revanche, trois retours paraissent probables. Mayckel Lahdo, remis de l’épaule. Johann Lepenant, qui sort d’une gêne au tibia. Et Anthony Lopes, désormais débarrassé de son souci à la hanche. Tous trois peuvent réapparaître pour affronter les Merlus.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita vise un international néerlandais

Le FC Lorient, quant à lui, espère également récupérer du monde. Bamba Dieng (cuisse) avance bien. Panos Katseris (ischios) aussi. Trevan Sanusi et Isaak Touré, en phase de reprise, peuvent réintégrer le groupe si le dernier entraînement est concluant. Mais d’autres cadres sont out. Laurent Abergel et Bandiougou Fadiga, tous deux touchés à la cheville, sont forfaits. Abdoulaye Faye, blessé au pied, va manquer encore quelques semaines de compétition.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un roc débarque à Nantes !

À voir

Mercato PSG : Le Bayern fait le point pour Dayot Upamecano !

Mercato FC Nantes : Kita déniche un phénomène ukrainien !

Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Arthur ?