Mercato FC Nantes : Andrada proche de signer ?

Le meneur de jeu argentin, Tobias Andrada attise les convoitises du FC Nantes pour le prochain mercato hivernal. Un géant allemand joue les trouble-fêtes.

Mercato FC Nantes : Kita vise Tobias Andrada

Le FC Nantes regarde de près un talent argentin pour le prochain mercato hivernal. Un jeune milieu, Tobias Andrada, attire l’attention du club. Les pensionnaires de la Beaujoire cherchent des profils prometteurs, et lui coche beaucoup de cases.

Âgé de 18 ans, Andrada joue à Vélez Sarsfield. Milieu créatif, déjà international U20, il compte sept sélections. Son contrat court jusqu’en 2028. Un joueur jeune, en forme, et qui correspondrait bien aux besoins du tacticien du FC Nantes, Luis Castro. L’équipe nantaise peine en Ligue 1. Elle a besoin d’énergie. Et surtout, de qualité technique. Andrada pourrait apporter les deux.

Sa valeur actuelle tourne autour de 700 000 euros, d’après Transfermarkt. Un prix raisonnable pour un joueur qui progresse. Il a marqué un but en 19 apparitions, toutes compétitions confondues. Peu, certes, mais son rôle de meneur explique ces statistiques modestes. Le FC Nantes fera face à une rude concurrence sur ce dossier. Fichajes affirme que le Bayern Munich s’intéresse aussi à Tobias Andrada. Un émissaire bavarois l’a même supervisé récemment. Une concurrence sérieuse donc, ce qui pourrait faire grimper le prix de l’Argentin.

