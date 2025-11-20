Mercato FC Nantes : Un roc débarque à Nantes !

Le jeune défenseur malgache Bono Rabearivelo arrive au FC Nantes pour un essai.

Mercato FC Nantes : Un défenseur est à Nantes

Le FC Nantes reçoit cette semaine un jeune talent venu de Madagascar. Bono Rabearivelo, défenseur de 18 ans, finaliste du CHAN 2024 et joueur de Disciplines FC Vakinankaratra, a posé ses valises en France pour un essai. Jeune crack en pleine forme, son profil attire. Le FC Nantes veut le voir de près.

Bono Rabearivelo n’est pas venu seul. À ses côtés, on retrouve Faneva Ima Andriatsima, l’ex-capitaine des Barea, figure incontournable du football malgache et ancien joueur nantais. Ce dernier joue le rôle de mentor pour la pépite. Si l’essai est concluant, Bono Rabearivelo pourrait poursuivre sa progression au FC Nantes.

Les dirigeants nantais dénichent et produisent souvent des joueurs talentueux. On a comme exemple, Nathan Zézé. Le jeune roc français a été vendu à prix d’or lors du dernier mercato estival. Tylel Tati a été appelé en équipe première après son départ et lui aussi attise déjà les convoitises des géants européens. Le FC Barcelone, le PSG et des formations de Premier League se bousculent depuis quelques semaines pour le recruter.

