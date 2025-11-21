L’ASSE sanctionnée : La réponse troublante de Horneland

L’ASSE affrontera ce samedi l’AS Nancy sans une partie de ses supporters. Eirik Horneland a réagi à cette sanction infligée par la LFP.

ASSE : La LFP a tranché, Eirik Horneland exprime son regret

C’est un coup dur pour l’AS Saint-Étienne ! La commission de discipline de la LFP lui a infligé une sanction de deux matchs à huis clos partiel. Cette décision est justifiée par l’utilisation d’engins pyrotechniques lors du match contre Le Mans (2-3) en octobre dernier.

La tribune Jean-Snella (Kop Sud) sera ainsi fermée pour le choc de ce samedi contre de Nancy, ainsi que face à Bastia le 13 décembre prochaine. Cette sanction a suscité un commentaire d’Eirik Horneland. L’entraîneur stéphanois n’apprécie guère de telles mesures disciplinaires. Il assure qu’il n’avait « jamais connu ça » avant sa venue à l’ASSE.

Le coach norvégien préfère bien sûr qu’il y ait du monde dans les tribunes. « Les matchs sont beaucoup plus plaisants avec les supporters.. Ils représentent vraiment ce qu’est aussi Saint-Étienne », a-t-il déclaré devant la presse.

Il refuse de contester cette sanction disciplinaire

Eirik Horneland rappelle que lorsqu’il officiait encore en Norvège, la pyrotechnie était sanctionnée par des amendes plutôt que par la fermeture des tribunes. Toutefois, le coach de l’AS Saint-Etienne refuse contester cette sanction de la LFP.

« Savoir si c’est dangereux ou pas, ce n’est pas à moi d’en juger (…) je ne suis pas un expert dans le domaine, je suis désolé » a-t-il conclu. Eirik Horneland est catégorique sur ce point. Les règles sont claires en dépit du mécontentement des fans. Leur interprétation ne relevé pas aussi de sa compétence.

