ASSE : Nadé explose avant Nancy, coup de gueule total !

À la veille d’un rendez-vous crucial face à Nancy, Mickaël Nadé a sorti la boîte à gifles verbales. Le défenseur stéphanois, pourtant mesuré d’ordinaire, a livré une sortie musclée sur les lacunes défensives des Verts… et il n’a mâché aucun mot.

ASSE : Avant Nancy, Nadé monte le ton

À Saint-Étienne, la victoire arrachée à Troyes (3-2) a offert un peu d’air, mais pas d’apaisement. Les Verts sont revenus à deux petites unités du leader, mais l’irrégularité chronique continue d’agacer le vestiaire. Mickaël Nadé l’a reconnu sans détour : « On aborde cette rencontre avec sérieux. À Troyes, on n’a pas tout bien fait, même si on a eu la chance de s’imposer au bout. »

Lucide, le défenseur ne cache pas ce sentiment d’inconstance qui ronge l’équipe : « Notre irrégularité ? J’ai l’impression que dos au mur, on fait de bonnes choses. » Une manière élégante de dire que l’ASSE joue parfois avec le feu… et trop souvent au bord de la brûlure.

Trop de buts encaissés : le ras-le-bol est total

Si Nadé a voulu remettre les pendules à l’heure, c’est surtout sur un point : les buts encaissés, beaucoup trop à son goût. « Nous avons des lacunes identifiées. Le coach a parlé des ballons dans notre dos, on travaille dessus », rappelle-t-il. Le défenseur souligne la philosophie offensive voulue par le staff : attractive, oui, mais coûteuse. « Après nous avons un jeu porté vers l’avant donc on laisse obligatoirement des espaces… parfois c’est un peu difficile de compenser. »

Puis est venu le coup de gueule, celui qui marque une cassure : « Maintenant c’est vrai qu’en tant que défenseur, prendre autant de buts, pardonnez-moi l’expression mais ça me fait un peu chier. » Une phrase cash, rare, presque un cri d’alarme. Nadé insiste : « Avec notre façon de jouer c’est normal que nous prenions des buts, mais là c’est beaucoup trop. On doit être plus concentrés et travailler pour gommer cela le plus vite possible ». À deux points du sommet, mais plombé par une défense poreuse, l’ASSE s’avance vers Nancy avec une mission : resserrer les boulons… enfin.

L’ASSE sans ses deux avant-centres contre l’AS Nancy