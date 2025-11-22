Mercato OM : 60 M€ ou rien, Longoria tente un énorme coup

L’OM s’apprête peut-être à vivre l’un des feuilletons les plus surprenants de son mercato. Courtisé par la Juventus, Pierre-Emile Højbjerg pourrait quitter la Canebière… mais seulement contre une somme totalement folle.

Mercato OM : Højbjerg, le nouvel homme cher de Marseille ?

Depuis l’arrivée de Medhi Benatia à la direction sportive, l’OM ne recule devant aucune opération d’envergure. Entre recrutements ambitieux et ventes stratégiques, le club phocéen a trouvé un nouveau rythme. Et Pierre-Emile Højbjerg, arrivé définitivement l’été dernier pour 13,5 M€, pourrait en être le prochain symbole.

Lire aussi : OM : La sortie surprenante de Roberto De Zerbi après Nice !

Selon Sport Mediaset, l’OM aurait été informé de l’intérêt appuyé de la Juventus. Mais Pablo Longoria et ses équipes ne comptent pas se laisser déposséder si facilement d’un cadre qui a transformé l’entrejeu marseillais. Le message est clair : Højbjerg ne partira qu’en cas d’offre astronomique, évaluée à 60 millions d’euros. Rien que ça. Un prix qui ferait exploser le record historique de la vente de Michy Batshuayi.

La Juventus déjà refroidie ?

La Vieille Dame, en quête d’un milieu complet et expérimenté, admire le profil du Danois. Mais pas au point d’hypothéquer tout son budget mercato. À Turin, cette exigence financière aurait provoqué un certain recul, voire un début de résignation. Le club italien envisagerait désormais d’activer d’autres pistes, dont celle menant à Morten Hjulmand (Sporting CP), un profil plus accessible et prometteur. Pendant ce temps, l’OM savoure sa position de force et sait qu’une vente à 60 M€ changerait totalement la physionomie de son projet.

Lire aussi sur l’OM :

OM : La démonstration qui fait trembler la Ligue 1 !

À voir

Mercato PSG : Le clan Hakimi fait un appel du pied au Real !

Mercato : Coup de folie à l’OM, un deal à 60 M€ en vue !

Nice-OM : De Zerbi surprend tout le monde, la compo tombe