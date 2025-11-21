Mercato : Coup de folie à l’OM, un deal à 60 M€ en vue !

La direction de l’OM compte recruter de nouveaux joueurs cet hiver. Mais des départs inattendus risquent aussi de se produire en interne. Et l’un d’entre eux se profilent à prix d’or.

Mercato OM : La Juventus prête à mettre le paquet pour Hojbjerg ?

Le mercato hivernal sera certainement très animé du côté de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens sont déjà à l’œuvre pour offrir de nouveaux renforts à Roberto De Zerbi. Notamment dans l’entrejeu où plusieurs pistes sont explorées.

Mais l’entraîneur de l’OM pourrait aussi voir l’un de ses titulaires dans ce secteur de jeu mettre la voile. Pierre-Emile Hojbjerg attise la convoitise de la Juventus Turin. Le milieu de terrain danois est arrivé l’année dernière en provenance de Tottenham. Il a rapidement convaincu Marseille grâce à ses performances sur le terrain.

Cela a aussi attiré l’attirer l’attention des Bianconeris, férus de joueurs expérimentés. Le club présidé par Pablo Longoria ne semble pas pour l’instant disposé céder son joueur de 30 ans en plein milieu de saison. Mais un élément pourrait changer la donne.

C’est 60 millions d’euros ou rien

Le média Sport Mediaset fait une révélation inédite. L’OM serait prêt à céder Pierre-Emile Hojbjerg à condition de recevoir une offre de 60 millions d’euros. A ce prix, les Olympiens ne monteraient aucune opposition à son transfert. Mais on voit mal la Juventus dépenser un tel montant pour le Danois.

Ce prix s’apparente davantage à un moyen de dissuader ses prétendants. L’OM est en position de force pour son milieu de terrain dont le bail expire en juin 2028. Et même si tout reste possible en matière de mercato, une telle vente record semble illusoire.

