Nice-OM : De Zerbi chamboule sa défense, la compo !

À quelques heures du choc OGC Nice-OM, Roberto De Zerbi a opéré un choix fort en défense. Les blessures en cascade l’obligent à modifier sa composition d’équipe.

OM : De Zerbi face à une hécatombe de blessures contre Nice

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir avec un choc tant attendu. L’OGC Nice reçoit l’OM en ouverture la 13e journée. Les Niçois chercheront à mettre un terme à une série de trois défaites consécutives. Tandis que les Marseillais ont à cœur de l’emporter en vue de prendre la première place.

Autant dire que ce derby du Sud sera intense. L’OM se présentera cependant avec un effectif décimé par des blessures. Nayef Aguerd, Amir Murillo, Facundo Medina ou encore Hamed Junior Traoré sont tous sur la touche. Pierre-Emile Hojbjerg est lui aussi absent.

Ces absences obligent Roberto De Zerbi à opérer des changements notables dans son onze de départ. L’entraîneur de l’OM a ainsi prévu de remanier sa défense en vue de compenser toutes ces blessures.

Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia alignés

Geronimo Rulli gardera logiquement les buts. Leonardo Balerdi sera aligné dans l’axe, en compagnie de CJ Egan-Riley. Les couloirs seront à priori animés par Benjamin Pavard et Emerson. Au milieu, un retour majeur est à signaler. Geoffrey Kondogbia, rétabli de sa blessure, devrait être aligné aux côtés d’Arthur Vermeeren et d’André Gomes.

Le trio offensif sera composé de Mason Greenwood, Igor Paixao et Aubameyang. Ces changements stratégiques montrent la nécessité pour De Zerbi pour pallier les blessures. Reste à savoir si cela sera suffisant pour s’imposer à Nice. Rendez-vous est pris ce vendredi à partir de 20h45.

La composition probable de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi (cap), Egan-Riley, Emerson

Milieux : Kondogbia, Vermeeren , Gomes,

Attaquants : Greenwood, Paixao et Aubameyang

