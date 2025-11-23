Waldemar Kita lâche une bombe sur la vente du FC Nantes !

Alors que la Ligue 1 passe de plus en plus sous pavillon de propriétaires étrangers, le FC Nantes reste une exception. Mais Waldemar Kita pourrait prochainement revoir sa position et ouvrir ses bras à d’autres investisseurs.

Vente FC Nantes : Waldemar Kita attend toujours la bonne offre

Propriété de Waldemar Kita depuis 2007, le FC Nantes résiste aux offres et conserve une gestion française dans un championnat désormais mondialisé. D’après les informations du journal L’Équipe, le patron des Canaris n’a jamais reçu d’offre assez solide ou satisfaisante à ses yeux pour céder son club. Ni du fonds d’investissement anglais en 2019, ni du Collectif nantais, qui avait annoncé une proposition de 80 millions d’euros en décembre 2023, une offre que Kita dément catégoriquement.

« Globalement, il y a eu beaucoup de demandes, mais pas sérieuses. Comme si on voulait m’acheter ma voiture en me disant qu’il manquait un peu d’argent pour l’acheter. Et qu’en attendant de le trouver, on me disait : on peut quand même vous la prendre ? », a confié l’homme d’affaires et dirigeant sportif franco-polonais.

Selon les propos de l’homme de 72 ans, les discussions n’ont jamais atteint un niveau permettant d’évoquer sérieusement un projet de reprise du FC Nantes. Pour autant, Waldemar Kita se dit ouvert à l’entrée dans le capital du club d’un nouvel investisseur.

« Si quelqu’un m’annonce qu’il est capable de venir et d’apporter un plus »

Président et actionnaire principal du club aux couleurs jaune et vert, Waldemar Kita a de plus en plus de mal à lutter sur le plan financier. Suffisant pour parler d’une vente prochaine du FCN ? L’ optométriste de formation n’entend pas encore laisser sa place, mais se dit prêt à ouvrir le capital du club à de nouveaux investisseurs, y compris étrangers.

« Comme je l’ai toujours dit, si quelqu’un m’annonce qu’il est capable de venir et d’apporter un plus, je prends tout de suite. Ce qui suppose des moyens crédibles. Mais ce n’est pas seulement une affaire d’argent. Il y a une question de responsabilité, de volonté de s’inscrire dans une culture et un savoir-faire français à préserver. Moi, ce qui m’inquiète, c’est qu’on se retrouve demain avec des jeunes qui partent dès 14-15 ans dans des clubs étrangers », a expliqué Waldemar Kita.