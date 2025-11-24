Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Luis Castro

Le FC Nantes a frôlé la défaite face au FC Lorient en Ligue 1. Les Jaunes et Verts ont arraché le nul dans les arrêts de jeu. Le technicien du club, Luis Castro est sur la sellette.

Mercato FC Nantes : Ça sent mauvais pour Luis Castro

La victoire était attendue. Mais elle n’est pas venue. Comme face au Havre avant la trêve, le Nantes s’est contenté d’un nul contre un concurrent direct le FC Lorient. Dimanche à la Beaujoire, les Canaris sont même passés tout près d’une défaite. Le csc d’Awaziem les avait plombés ; son égalisation les relance un peu. Un but tardif, et Nantes obtient un point.

Le jeu ne rassure pas. Le FC Nantes domine parfois, mais sans trouver le chemin des filets. Et la zone rouge n’est qu’à un pas, puisque les Canaris occupent la 15e place, à égalité de points avec le barragiste. Pourtant, malgré ces signaux faibles, la direction du FCN ne semble pas décidée à limoger Luis Castro. Le patron du club, Waldemar Kita estime que l’ancien coach de Dunkerque est encore l’homme de la situation. Il peut renverser la tendance et mettre fin à la crise de résultats.

Lire aussi : FC Nantes : Luis Castro obtient un soutien de poids !

Avant le choc contre les Merlus, Jérôme Rothen a indiqué que le Portugais sera remercié en cas de revers. L’Insider Emmanuel Merceron a assuré de son côté que Luis Castro ne serait pas menacé, quel que soit le résultat face aux Merlus. Le nul offre donc un sursis au coach nantais. Peut-être le dernier. Le Portugais dit travailler, chercher des solutions, donner tout au club.

