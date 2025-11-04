FC Nantes : La tension monte, Luis Castro bientôt viré ?

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita ne digère pas la défaite des Canaris face au FC Metz. Le dirigeant nantais s’en prend à Luis Castro.

FC Nantes : Kita pique une colère noire !

Le FC Nantes a chuté de nouveau après le revers contre l’AS Monaco. Cette fois, face à Metz (0-2), pourtant lanterne rouge. À la Beaujoire, les Canaris ont montré une prestation pathétique. Selon Ouest-France, Waldemar Kita a connu sa première poussée d’adrénaline cette saison.

La tension était palpable à la mi-temps contre les Grenats. Le score était alors de 0-0. Les supporters, eux, ne cachaient pas leur désarroi devant la première mi-temps ratée par l’équipe de Luis Castro. À ce moment-là, Waldemar Kita est intervenu. Le président est venu voir son entraîneur et lui a exprimé son mécontentement face aux choix tactiques. Kita, furieux, a fait savoir que le spectacle offert par l’équipe n’était pas digne du club.

Pourtant, Luis Castro n’a pas modifié sa stratégie. La tension a donc monté d’un cran. Les supporters ont sifflé les joueurs pendant et après le match. Les Canaris ne pensaient pas devoir lutter pour le maintien dès les premiers matches. Ces dernières années, Nantes s’en est toujours sorti, mais cette saison, le mercato peu concluant complique les choses. Les prochaines journées seront décisives. Le Havre, puis Lorient, arrivent sur le chemin des Canaris. Si Nantes ne prend pas de points, Luis Castro pourrait rapidement se retrouver en danger.

FC Nantes : Luis Castro en danger ?