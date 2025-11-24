OL Mercato : Un transfert déjà conclu par Lyon avant janvier

L’OL serait déjà assuré de toucher un chèque de 8 millions d’euros pour le transfert définitif d’un défenseur prêté en Bundesliga.

Mercato : Le transfert définitif de Saël Kumbedi acté, l’OL va toucher 8 M€

L’OL va empocher une indemnité de transfert d’un montant de 8 millions d’euros sur le transfert de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg. L’option d’achat assortie au prêt du jeune défenseur serait levée automatique depuis samedi. Selon les informations de Foot01, la clause de cinq titularisations sous le maillot du club allemand était nécessaire pour l’activation du transfert définitif.

Cela a été validé lors du match entre Bayer Leverkusen, ce week-end, d’après la source. Pour être plus précis, le joueur de 20 ans a été titulaire 4 fois en 5 matchs disputés en championnat et une fois en coupe d’Allemagne. Il a même délivré 2 passes décisives en Bundesliga.

Une belle opération pour l’Olympique Lyonnais

Il faut rappeler que l’Olympique Lyonnais avait cédé Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg pour une saison, sous la forme d’un prêt payant d’un montant d’un million d’euros, évidemment avec une option d’achat. Son départ chez « Les Loups » avait été officialisé vers la fin du mercato d’été, le 28 août 2025.

Acheté à un million d’euros au Havre AC en août 2022, Saël Kumbedi était encore lié à l’OL jusqu’en juin 2027. À en croire la source, il est parti pour ne plus revenir à Lyon. Toutefois, le club rhodanien réalise une belle opération en empochant le montant indiqué et en conservant un pourcentage sur le futur transfert du Franco-Congolais.

