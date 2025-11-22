Mercato OL : C’est bouclé à 99% ! officialisation imminente

L’OL tient enfin son renfort offensif tant attendu. À en croire les échos venus d’Espagne, le prêt d’Endrick, prodige du Real Madrid, est quasiment ficelé… et pourrait être officialisé à tout moment.

Mercato OL : Endrick, un coup XXL qui se précise pour Lyon

Il y a des transferts qui sentent la poudre avant même d’être annoncés. Celui d’Endrick à Lyon en fait déjà partie. Longtemps annoncé sur les tablettes rhodaniennes, le joyau brésilien de 19 ans devrait bien atterrir entre Saône et Rhône cet hiver. En Espagne, Matteo Moretto (Marca) a jeté un énorme pavé dans la mare : « L’accord Endrick-Lyon est finalisé à 100%. L’opération entre le Real Madrid et Lyon est bouclée à 99,9% », a-t-il affirmé vendredi. Difficile de faire plus clair.

Barré au Real Madrid par une certaine concurrence, le gamin n’a cumulé que 11 minutes cette saison. Son arrivée à Lyon lui offrirait le temps de jeu qui lui manque, dans un contexte où Paulo Fonseca réclame désespérément un avant-centre après les départs conjugués de Lacazette, Mikautadze, Cherki ou Almada. Endrick, lui, a déjà donné son feu vert.

Un prêt stratégique, sans option d’achat

Du côté madrilène, on tient à protéger son diamant. Pas question d’inclure une option d’achat : le Real veut récupérer Endrick à moyen terme. Le prêt comporterait néanmoins une clause de rappel, en cas de blessure d’un attaquant merengue pendant l’hiver. Lyon, de son côté, devra assumer un salaire imposant (300 000 € mensuels) et régler une indemnité pour finaliser l’opération.

Ce dossier rappelle celui de Mariano Diaz, débarqué en 2017 avant de flamber sous le maillot lyonnais. L’histoire se répétera-t-elle ? Le suspense touche à sa fin : l’OL n’a jamais été aussi proche d’accueillir un crack.

