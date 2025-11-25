Mercato : Un talent hors norme à l’OM, le vestiaire valide !

L’OM tient son nouveau leader offensif en la personne de Mason Greenwood. Et même si son arrivée avait provoqué de vifs débats, l’essentiel est là : le vestiaire marseillais est à fond derrière lui.

L’Olympique de Marseille tentera de battre ce mardi Newcastle en Ligue des champions. Mais avant ce choc européen, c’est bien son attaquant Mason Greenwood qui est au cœur des débats. L’ailier anglais réalise des performances sensationnelles avec l’OM. Il en est déjà à 10 buts inscrits cette saison en 12 rencontres de Ligue 1. Cela fait de lui le meilleur buteur du championnat.

Pourtant, le passé de Mason Greenwood continue de susciter des remous. Le joueur de 24 ans traîne derrière une affaire de violences conjugales et de tentative de viol présumées. Ces poursuites judiciaires ont depuis été abandonnées par la justice britannique. Mais cet épisode a marqué l’opinion. Son arrivée à l’OM avait même été contestée par de nombreux supporters.

Ces tensions ont vite disparu en partie grâce aux performances de l’ancien Mancunien sur le terrain. Mason Greenwood est aujourd’hui le principal atout de l’OM en attaque. Son entraîneur Roberto De Zerbi est montré au créneau pour le défendre. « C’est que c’est une bonne personne. Il a payé le prix fort pour ce qui s’est passé », a déclaré le technicien.

Angel Gomes confirme ces propos

De Zerbi explique que Mason Greenwood est une personne différente de l’image qu’on lui prête en Angleterre. Ces propos ont été corroborés par son coéquipier et compatriote Angel Gomes. Il le décrit comme « un mec très sympa » qui « s’amuse sur le terrain ». Greenwood a sans aucun doute gagné l’estime de son vestiaire.

