PSG Mercato : Luis Enrique a convaincu un crack français !

Alors que Luis Campos espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché et de payer de gros transferts, Luis Enrique séduit un crack français au PSG. Explications.

Mercato : Le PSG veut désormais compter sur ses Titis

À l’occasion des 50 ans du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luis Campos est revenu sur l’une des grandes directrices du nouveau projet parisien : le club ne recrutera pas pour recruter. Alors que plusieurs noms circulent déjà et que les supporters s’attendent à accueillir de nouveaux visages lors du mercato hivernal à venir, le conseiller sportif du club a publiquement annoncé qu’avec « le temps et un projet à long terme, on espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché et de payer de gros transferts. On veut une équipe parisienne avec davantage de joueurs issus du centre. »

Luis Campos a insisté sur l’importance de donner plus de temps de jeu aux jeunes issus de l’académie. Et avec un entraîneur comme Luis Enrique, le club de la capitale ne peut que réussir cette totale rupture avec ce qui se faisait auparavant. Un jeune talent du Paris SG a ainsi tenu à rendre hommage à l’entraîneur espagnol pour cette nouvelle dynamique qu’il a initié depuis son avènement en juillet 2023.

Senny Mayulu sous le charme de Luis Enrique

Senny Mayulu fait partie de cette génération du Paris SG qui découvre progressivement le très haut niveau sous les ordres de Luis Enrique. Au micro de RMC, le milieu offensif de 19 ans a tenu à souligner l’importance du rôle majeur joué par son entraîneur dans sa progression.

« Le coach fait confiance aux jeunes, il nous pousse à chaque fois, il nous donne beaucoup de conseils, il nous soutient. Je pense qu’il est passé par là donc il doit savoir ce que cela fait. Il nous pousse à chaque fois et cela fait du bien de l’avoir comme entraîneur. Il nous dit de ne pas nous mettre de pression particulière, de rester en confiance. Il nous demande de jouer simple, cela ne sert à rien de s’inventer une vie », a déclaré Senny Mayulu, qui pense que Luis Enrique est plus qu’un coach : c’est un guide.

