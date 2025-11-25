OM : Alerte pour De Zerbi, Newcastle sort son arme fatale !

Pour son cinquième match de Ligue des champions, l’OM accueille ce mardi soir Newcastle. Roberto De Zerbi et son équipe devront se méfier du principal atout offensif des Magpies.

OM-Newcastle : Nick Woltemade, le colosse qui fait peur

C’est parti ! L’Olympique de Marseille fait son retour en Ligue des champions. Les Olympiens se trouvent dans une situation préoccupantes sur la scène. Ils sont 25es au classement et quasiment éliminés de la compétition. Ils n’ont plus le choix. Les hommes de Roberto De Zerbi devront battre Newcastle ce mardi soir pour espérer se qualifier.

L’OM devra cependant se méfier de cette formation anglaise. En raison de la forme étincelante qu’elle affiche dans cette compétition (6e au classement), mais aussi des forces présentes en face. Et l’une d’elles est personnifiée par Nick Woltemade. Le géant allemand de 1,98m fait souffrir les défenses adverses.

Il a longtemps été perçu comme un attaquant bon uniquement à évoluer en pivot et alimenter ceux qui l’entourent en faisant parler sa taille dans le jeu aérien. Mais depuis son éclosion à Stuttgart, l’avant-centre de 23 ans a franchi un autre cap.

De Zerbi devra trouver des solutions pour le museler

Nick Woltemade a été transféré à Newcastle cet été pour un montant de 75 millions d’euros. Et il se montre à la hauteur des attentes placées. Le colosse de la Mannschaft en est déjà à 7 réalisations cette saison. Les troupes de De Zerbi, et en particulier les défenseurs, ont sans doute été briefés sur ce buteur et tout le danger qu’il représente.

🇩🇪 Nick Woltemade has scored 31 goals in 2025



12 for Stuttgart in the Bundesliga & Cup

4 for Newcastle in the Premier League

1 for Newcastle in the Champions League

1 for Newcastle in the Carabao Cup

9 for Germany Under-21s

4 for Germany in World Cup qualifiers



👏⚫️⚪️#NUFC

Nick Woltemade n’est peut-être pas le plus doué des attaquants se produisant cette saison en Ligue des Champions. Mais sa forme actuelle avec Newcastle inspire le respect. Il est évident que la capacité des Olympiens à le neutraliser ce soir sera l’une des clés du match.

