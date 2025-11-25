OM-Newcastle : Gros changement dans la compo de De Zerbi

L’OM tente de vaincre Newcastle ce mardi soir en Ligue des champions. Roberto De Zerbi a d’ailleurs prévu un changement de dernière dans sa composition d’équipe.

OM : De Zerbi doit réagir face à Newcastle

L’Olympique de Marseille est sous pression en Ligue des champions. Avec trois petits points pris en quatre journées, l’OM est au bord de l’élimination. Les hommes de Roberto De Zerbi devront battre Newcastle ce mardi s’ils veulent prolonger leur aventure européenne. Le match de ce soir est donc très important pour les Olympiens. Une nouvelle contre-performance risque leur couter très.

Mais l’entraîneur de l’OM est confronté à un véritable casse-tête pour ce choc. Son effectif est décimé par les blessures. Facundo Medina, Nayef Aguerd ou encore Amir Murillo sont toujours indisponibles. Ces absences pèsent lourdement sur la préparation tactique de l’OM. D’ailleurs, De Zerbi aurait prévu un ajustement de dernière minute dans son onze de départ.

Matt O’Riley titulaire à la place d’Arthur Vermeeren

L’Equipe indique que le technicien italien compte aligner le milieu de terrain Matt O’Riley à la place de Geoffrey Kondogbia. Ce changement tactique viserait sans doute à renforcer la créativité et la percussion dans l’entrejeu marseillais en vue de prendre le dessus sur les Magpies.

Aucune modification n’est signée en attaque. De Zerbi devrait maintenir sa confiance dans le trio offensif qui a brillé à Nice (5-1) samedi dernier. Mason Greenwood, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang animeront le front de l’attaque en vue d’écœurer la défense de Newcastle.

La composition probable de l’OM :

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Pavard, Balerdi, Emerson

Milieux : Höjbjerg, Vermeeren, O’Riley

Attaquants : Greenwood, Paixao et Aubameyang

