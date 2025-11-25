Mercato ASSE : L’avenir de Stassin déjà fixé par KSV ?

Kimer Sports Ventures (KSV), le groupe propriétaire de l’ASSE, aurait déjà arrêté une décision au sujet de l’avenir Lucas Stassin à Saint-Etienne.

Mercato : Stéphane Stassin ouvre la porte de sortie

À un peu plus d’un mois de l’ouverture officielle du mercato hivernale, l’ASSE est encore harcelée pour Lucas Stassin. De nouvelles offres seraient en préparation en Premier League et en Bundesliga, ainsi qu’en Ligue 1, pour recruter le jeune attaquant des Verts.

Son père n’a pas hésité à ouvrir la porte à un départ dans une interview, il y a quelques jours. Depuis la sortie Stéphane Stassin, les spéculations sur l’avenir de l’attaquant de 21 ans à Saint-Etienne animent le pré-mercato.

Randall : « Ce serait incohérent sportivement de vendre Stassin cet hiver »

Comme Patrick Guillou, Joss Randall pense que Kilmer Sports Ventures ne vendra pas Lucas Stassin en janvier. Pas après avoir repoussé plusieurs offres intéressantes l’été dernier. « Il y a une dimension politique et managériale. Tu ne le lâches pas à l’été, malgré des offres, ce ne serait pas logique de le vendre six mois plus tard », explique-t-il au média Peuple Vert, atout en insistant :

« Garder cette position forte cet été pour finalement le bazarder cet hiver, ce serait incohérent sportivement« . « Et franchement, vu ce qu’il montre, je n’y crois pas trop », indique le célèbre observateur des Verts, relativement aux probables intérêts qui pourraient s’éteindre.

L’attaquant de Saint-Etienne va-t-il se remettre la tête à l’endroit en 2026 ?

En effet, Lucas Stassin ne semble plus impliqué dans le projet de l’ASSE, qui ‘’est tombé à l’eau’’ depuis la relégation du club en Ligue 2, selon son père. Pour preuve, son dernier but remonte au 23 septembre et son compteur reste bloqué à 4 buts en 13 matchs disputés. « Je pense qu’au club, ils (les dirigeants stéphanois, ndlr) se disent tous qu’il finira bien par se remettre à l’endroit », a confié Joss Randall.

Pour rappel, l’avant-centre belge de 21 ans a été recruté à 10 M€ en août 2024. Sa valeur est désormais estimée à 16 M€ par Transfermarkt, mais l’AS Saint-Etienne avait refusé une proposition de plus de 30 M€ hors bonus, pendant le mercato estival.

