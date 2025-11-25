ASSE : Yvan Neyou dénonce un coup bas à Saint-Etienne

Parti définitivement de l’ASSE en août 2023, Yvan Neyou règle ses comptes avec son ancien entraineur Pascal Dupraz. Il l’accuse de l’avoir écarté injustement.

Yvan Neyou, des débuts étincellants à l’ASSE

Recrue estivale de l’ASSE en 2020, Yvan Neyou avait marqué les esprits en France lors de sa première apparition sous le maillot des Verts, contre le PSG, en coupe de France. Entré en jeu après la pause, il avait séduit grâce à son touché et sa conduite de balle, ainsi que sa récupérations et sa projection vers l’avant. Le milieu défensif avait été étincellent, mais les Stéphanois avaient perdu la finale (1-0) au stade de France en juillet 2020.

A la suite de ses débuts remarquables, Yvan Neyou a fait une saison pleine avec l’équipe de Saint-Etienne en Ligue 1, lors de l’exerce 2020-2021. Il avait pris part à 31 matchs de championnat pour 29 titularisations.

Toutefois, la saison suivante a été plus compliquée pour l’international Camerounais (11 sélections). Il avait été victime d’une entorse la cheville, puis d’un souci musculaire à la cuisse. Entre ces deux blessures, le natif de Douala avait participé à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) avec les Lions Indomptables en janvier 2022.

Six mois plus tard, il avait quitté l’ASSE pour le CD Leganés en deuxième division Espagnole. A l’issue de son prêt d’une saison (2022-2023), Yvan Neyou s’était engagé librement avec le club madrilène en aout 2023.

Neyou accuse Dupraz de l’avoir poussé vers la sortie de Saint-Etienne

Deux ans et demi après son départ définitif du Forez, il explique comment Pascal Dupraz, successeur de Claude Puel, l’avait écarté et poussé au départ. « Je reviens de la CAN, et l’entraîneur de l’époque ne me fait plus jouer. Il me le dit en face : « Écoutes, tu es parti à la CAN, il y a des milieux de terrain qui étaient là, ils ont fait le boulot, donc je ne vois pas pourquoi tu repasserais devant eux. […]. Je n’ai pas besoin de toi », a confié le Camerounais à So Foot.

Le Camerounais en « dépression sur la fin à l’ASSE »

Ce dernier estime, d’autre part, qu’il avait été victime du départ de son mentor (Puel) de Saint-Etienne. « Claude Puel est parti et je suis passé du tout au rien. […]. J’étais limite en dépression sur la fin à l’ASSE », regrette-t-il, tout en rappelant que des observateurs lui prédisaient un avenir radieux : « Yvan Neyou, si tu continues, tu vas jouer la Ligue des Champions l’année prochaine », a-t-il rapporté.

Depuis l’été dernier, l’ancien milieu de l’ASSE joue sous les couleurs du FC Getafe en Liga, donc toujours pas de Ligue des champions pour lui.

