PSG : Khvicha Kvaratskhelia prévient carrément Tottenham !

Mercredi soir, le PSG reçoit Tottenham à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, l’attaquant parisien, Khvicha Kvaratskhelia, a livré ses sentiments sur ce choc tant attendu.

Khvicha Kvaratskhelia veut : « retrouver la victoire à la maison »

Battu par le Bayern Munich (2-1) lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain renoue avec la Ligue des Champions demain soir face à Tottenham. Pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue, les Parisiens accueillent les Spurs avec pour objectif de renouer avec la victoire afin de garantir sa place dans le Top 8 de cette compétition.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi aux côtés de son entraîneur Luis Enrique, le numéro 7 du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, n’a pas dit autre chose que de promettre un grand match face à l’équipe anglaise.

« C’est un grand match qui nous attend face à Tottenham. La Champions League, c’est toujours spécial. Nous avons déjà joué contre eux cette saison, en Supercoupe d’Europe. C’était un match difficile, mais nous avons gagné. Ce sera différent demain, c’est une autre compétition, et puis nous avons eu une bonne préparation, l’équipe est en forme, et nous avons hâte d’y être », a déclaré l’international géorgien de 24 ans.

Après un faux pas face au Bayern Munich, l’ancien ailier du Napoli veut absolument battre Randal Kolo Muani et ses partenaires afin de rester dans le groupe des clubs qualifiés directement pour les huitièmes de finale.

« C’était un match difficile contre le Bayern et le résultat nous a déçu. Nous avons une opportunité de retrouver la victoire à la maison tout de suite après, et c’est ce que nous voulons faire contre Tottenham. Mais c’est une équipe qui attaque et défend bien, ils vont très vite devant. Ils menaient 2-0 face à nous, nous avons réussi à revenir, mais on sait que ce sera un match difficile », a ajouté Kvaratskhelia. Rendez-vous mercredi à 21 heures au Parc des Princes.

