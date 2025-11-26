Mercato PSG : Al-Khelaïfi prépare un coup exceptionnel !

Le mercato n’a jamais vraiment de fin au PSG, seulement des pauses. Et cette fois encore, Nasser Al-Khelaïfi semble prêt à rallumer la mèche. Alors que Lucas Chevalier vient tout juste de s’installer dans les buts, un scénario XXL se dessine déjà pour l’été prochain.

Mercato PSG : Chevalier arrivé, Donnarumma parti… mais Paris n’a pas refermé le dossier

Le PSG pensait avoir tranché. Le départ de Gianluigi Donnarumma, feuilleton brûlant de l’été, avait laissé place au choix affirmé et audacieux de Luis Enrique : Lucas Chevalier, 22 ans, propulsé numéro un pour ouvrir un nouveau cycle. L’international italien, pourtant vainqueur de la Ligue des champions avec Paris, a quitté la capitale dans un mélange d’incompréhension et de fracas médiatique.

Mais au Paris Saint-Germain, rien n’est jamais figé. Et déjà, les regards se tournent vers 2026, vers l’après. Car si Chevalier incarne l’avenir, un nom, un seul, pourrait rebattre toutes les cartes : celui de Mike Maignan.

Maignan, l’idée folle qui reprend forme

D’après Tuttosport, la prolongation de Maignan à l’AC Milan patine. Un nuage dans le ciel lombard, et aussitôt Paris entrouvre la porte. Libre en fin de saison prochaine, le gardien des Bleus attire les géants : Juventus, Premier League… et donc le Paris SG, qui observe avec une gourmandise à peine dissimulée. Un retour à la maison, dix ans après son départ, aurait des allures de coup magistral.

Nasser Al-Khelaïfi lui-même donnerait l’impulsion. Présent à San Siro pour le dernier derby milanais, le président parisien aurait profité du voyage pour prendre la température. Le message est clair : si Maignan est disponible, Paris foncera. Le coup serait monumental. Et dans la capitale Paris, on aime l’exceptionnel.

