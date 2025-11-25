Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Quinten ?

La direction du FC Nantes repère aux Pays-Bas, le milieu de terrain, Quinten Timber pour le mercato d’hiver. Et autour de lui, les grands clubs européens s’agitent déjà.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur Quinten Timber

À la Beaujoire, l’information circule depuis quelques jours. Le FC Nantes surveille Quinten Timber, milieu néerlandais bientôt libre. Le club suit son cas de près. Timber, 24 ans, joue au Feyenoord. Jeune crack en pleine forme, il décline la prolongation proposée par les dirigeants de son club. Il veut bouger lors du prochain mercato hivernal ou à la fin de la saison. Dès le 1er janvier, les Canaris peuvent donc se positionner.

Le technicien nantais, Luis Castro réclame du renfort pour tenir la cadence en seconde partie de saison. Et le patron du FCN, Waldemar Kita veut profiter de cette fenêtre des transferts pour apporter du sang neuf. Le contrat du joueur s’arrête en juin prochain. Feyenoord préférera sans doute vendre, plutôt que perdre gratuitement son milieu en fin de saison.

À voir

ASSE : Un retour salvateur en attaque avant Dunkerque

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita traque Bogdan !

Mais le FC Nantes n’est pas seul sur ce coup. Autour de Timber, les prétendants se bousculent : Dortmund, Manchester United, Fenerbahçe. On évoque aussi Liverpool, Arsenal, Naples. Et même le Real Madrid, indique Fichajes. Cette saison, Quinten Timber a déjà disputé 11 matches du championnat néerlandais, a claqué un pion et délivré une passe décisive.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Coup dur pour Luis Castro avant Lyon !

Mercato FC Nantes : Un phénomène malien arrive !

À voir

OM-Newcastle : Des fans sèment le chaos, la Police alertée

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Luis Castro