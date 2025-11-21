PSG : Gros coup de froid pour Nuno Mendes !

Avant choc PSG-Havre, Nuno Mendes a fait son grand retour à l’entraînement pour le grand plaisir des supporters. Mais cette joie est vite tempérée. Luis Enrique a émis de gros doutes sur le sujet.

PSG : Nuno Mendes sera encore laissé au repos

La trêve internationale terminée, le Paris Saint-Germain retrouve ce samedi le chaud public du Parc des pinces. Les hommes de Luis Enrique seront face au Havre AC à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Ils tenteront de s’imposer en vue de conserver leur première place. Ce succès permettrait aussi de faire le plein de confiance avant le choc contre Tottenham en Ligue des champions.

Et à 48 heures de cette réception, le PSG a retrouvé le sourire. Son défenseur polyvalent Nuno Mendes a fait son retour à l’entraînement. Victime d’une entorse, contractée le 4 novembre face au Bayern Munich en Ligue des champions, le latéral portugais devait être écarté des terrains jusqu’en fin d’année. Mais sa période d’indisponibilité a visiblement été raccourcie.

Nuno Mendes a finalement passé près de deux semaines en soins. Son retour a redonné espoir aux nombreux supporters parisiens. Ceux-ci espéraient le voir sur la pelouse lors du choc PSG-Havre. Ils devront patienter. Le Parisien le confirme, le joueur de 23 ans ne devrait pas figurer dans le groupe parisien face au Havre et Tottenham.

Son retour prévu face à l’AS Monaco

Le PSG ayant revu sa stratégie de réintégration des joueurs blessés. Le retour de Nuno Mendes est plutôt envisagé lors du déplacement à Monaco, le 29 novembre prochain. Luis Enrique a d’ailleurs été très évasif sur le jeu en conférence de presse. « Nous verrons aujourd’hui, avec le retour de tous les internationaux, qui sera apte à jouer demain », a-t-il déclaré.

