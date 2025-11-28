Mercato PSG : Le plan surprenant du Paris SG dévoilé

À l’aube d’un mercato hivernal souvent propice aux coups d’éclat, le PSG semble cette fois décidé à jouer la carte de la stabilité. Une stratégie assumée, confirmée et… pour le moins inattendue.

Un mercato d’hiver… sans recruter au PSG ?

Le PSG se prépare à un mois de janvier étonnamment calme. Alors que l’Europe bouillonne déjà de rumeurs en tout genre, Paris avance à contre-courant, fidèle à une ligne directrice tracée depuis l’été. Avec seulement trois recrues lors du dernier mercato (Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi), beaucoup imaginaient un hiver plus animé, surtout après une première partie de saison marquée par les blessures.

Pourtant, Dominique Séverac, journaliste du Parisien, a refroidi toutes les spéculations. Dans un échange avec les internautes, il a affirmé sans détour : « Le plan consiste à ne pas recruter cet hiver et faire confiance aux jeunes, en espérant stopper l’avalanche de blessures ». Une phrase lourde de sens, qui illustre la volonté du club de capitaliser sur la cohésion de son groupe champion d’Europe.

Une confiance totale dans le groupe… mais sous conditions

Loin de tout immobilisme, la direction parisienne mise sur la continuité et la progression interne. Séverac insiste d’ailleurs sur la logique sportive instaurée depuis plusieurs mois : « Paris a peu recruté cet été selon une logique qui perdure cet hiver. Confiance à ce groupe champion d’Europe et à la marge de progression notable. » Un message clair : pas question de bouleverser un collectif qui fonctionne.

Mais ce plan pourrait être bousculé. Le journaliste l’admet : « Deux éléments peuvent changer la donne : immense blessure d’un cadre, un titulaire et départ d’un remplaçant habituel (Lee, Ramos, Beraldo…). Chaque départ sera compensé. » Une porte entrouverte, mais pas plus. En somme, Paris bougera… seulement si la vie l’y oblige.

