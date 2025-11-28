Stade Rennais : Habib Beye prépare une grosse surprise face à Metz

Habib Beye n’en finit plus de dynamiser le Stade Rennais avec ses choix audacieux et assumés. Demain à Metz, le technicien pourrait révéler une nouvelle pépite qui affole déjà les couloirs de la Piverdière.

Stade Rennais : Une dynamique retrouvée qui pousse Beye à oser encore plus

Le Stade Rennais, solidement installé à la 6ᵉ place de Ligue 1, traverse une période faste avec trois victoires consécutives. Une renaissance qui porte clairement la signature de Habib Beye, déterminé à redonner souffle, jeu et ambition à son groupe.

Cette réussite s’explique aussi par son audace : faire confiance aux jeunes. Après Jacquet, Cissé ou Meïté, c’est Aït-Boudlal qui monte en puissance, en s’installant progressivement comme un atout majeur. Le message est clair : chez Beye, le talent n’attend pas le nombre des années.

Kader Meïté disponible pour le déplacement à Metz, première convocation pour le jeune attaquant Elias Legendre (17 ans), qui va remplacer Lucas Rosier dans le groupe. Legendre devrait aussi rapidement signer un premier contrat pro #StadeRennais #SRFC ⬇️ https://t.co/oeKoTTC8yz — Guillaume Lainé (@gui_tog) November 27, 2025

Elias Legendre, la pépite de 17 ans prête pour Metz

Selon Ouest-France, l’entraîneur rennais s’apprête à convoquer pour la première fois Elias Legendre, 17 ans, attaquant annoncé comme l’un des joyaux de la formation bretonne. Un baptême du feu en Ligue 1 qui pourrait accélérer la signature imminente de son premier contrat professionnel.

Sa présence dans le groupe compensera les incertitudes entourant Kader Meïté, finalement apte pour le déplacement en Lorraine. Une option supplémentaire qui pourrait offrir à Rennes un visage encore plus rafraîchissant et imprévisible face à Metz.

