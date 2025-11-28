PSG : Luis Enrique dévoile un renfort surprise !

Après la victoire éclatante contre Tottenham (5-3), Luis Enrique surprend tout le monde en présentant Quentin Ndjantou comme sa première recrue de la saison. Le jeune Titi parisien fait sensation et s’impose déjà comme un élément clé du PSG.

PSG : Ndjantou titularisé face à Tottenham, un choix audacieux

Mercredi soir, au Parc des Princes, Luis Enrique a une fois de plus étonné le public en titularisant Quentin Ndjantou à la pointe de l’attaque face à Tottenham. Une première apparition en Ligue des champions pour le jeune joueur qui n’a pas déçu. Le Titi parisien a montré une maturité rare et une capacité à s’intégrer rapidement au jeu offensif du PSG.

« Pour être honnête, je pense qu’il a été sensationnel. Il a la capacité d’avoir le ballon, de jouer comme numéro 9, mais en même temps, de donner de la continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré sa personnalité. Je suis très content », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse, louant les qualités impressionnantes du jeune attaquant.

Une recrue… déjà dans l’effectif de Luis Enrique

L’entraîneur espagnol ne s’arrête pas là et va plus loin en affirmant que Ndjantou représente sa première recrue de la saison, malgré son jeune âge et son intégration interne. « C’est une vraie recrue. On n’est pas allé sur le mercato pour recruter un joueur comme Ndjantou (rires). Je suis très content. Il peut jouer partout et j’aime cette manière de jouer au football sans aucune peur. C’est une vraie recrue. Le premier. On est en avance sur toutes les équipes, on a signé le premier joueur. Vous êtes contents ? », a-t-il ajouté avec un sourire.

Ce choix audacieux démontre la volonté de Luis Enrique de miser sur la jeunesse et le talent local pour renforcer un PSG ambitieux, capable de surprendre ses adversaires dès la première journée de Ligue des champions. Ndjantou pourrait bien devenir l’une des révélations de la saison, symbolisant la vision offensive et audacieuse du technicien espagnol.

