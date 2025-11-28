ASSE : Un futur crack des Verts dévoile son énorme ambition

À 18 ans, Paul Eymard ne frappe pas seulement dans un ballon à l’ASSE, il frappe déjà à la porte du groupe professionnel. Le jeune milieu de terrain, buteur en Coupe de France, assume des objectifs qui respirent l’assurance d’un futur grand. Et il ne compte pas attendre son tour bien longtemps.

ASSE : Paul Eymard, la naissance d’un talent qui ne veut plus se cacher

Il y a des premiers buts qui valent bien plus qu’une simple ligne de statistiques. Celui inscrit par Paul Eymard contre l’US Quetigny (3-1) appartient à cette catégorie. Le joyau du centre de formation des Verts a découvert l’adrénaline de la Coupe de France… et n’a visiblement pas envie d’en redescendre. « Ce premier but, ça fait plaisir, j’espère que j’en mettrai d’autres », confie-t-il avec un calme désarmant dans Inside Match Week.

Déjà courtisé par plusieurs clubs européens, le jeune Stéphanois ne s’éparpille pas : son avenir, il le voit d’abord en Vert. Son objectif est limpide, presque urgent : « L’objectif maintenant, c’est de faire mes premiers groupes en Ligue 2. » Le ton est posé, déterminé, presque celui d’un professionnel depuis toujours.

Geoffroy-Guichard comme horizon immédiat

Pour un enfant de l’ASSE, fouler la pelouse du Chaudron n’est pas un rêve : c’est un passage obligatoire. Eymard l’assume avec une gourmandise rare. « Ça donne envie de retourner dans le groupe professionnel bien sûr, surtout à Geoffroy-Guichard. C’est mon prochain objectif », affirme-t-il, encore porté par l’émotion de sa première expérience au cœur d’un stade bouillant.

Et le destin semble vouloir lui donner un coup d’accélérateur. Ce samedi soir, Saint-Etienne accueille l’US Ecotay-Moingt, pensionnaire de Régional 3, pour le 8ᵉ tour de Coupe de France. Une affiche idéale pour offrir une nouvelle fenêtre au prodige stéphanois. Un rendez-vous que le public pourrait bien considérer comme la première vraie scène du futur crack des Verts.

