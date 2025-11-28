OM : Marseille dans le dur, négociations annoncées pour un buteur

Secoué par l’incertitude autour de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM avance à vue à l’approche d’un calendrier déjà étouffant. Le club marseillais tente désormais de gagner du temps pour éviter une hémorragie offensive au pire moment.

OM : Aubameyang, l’homme-providence qui va manquer

Le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang face à Newcastle (2-1) a rappelé une évidence que tout Marseille connaît par cœur : sans son buteur gabonais, l’OM perd la moitié de son oxygène. Revenu l’été dernier avec l’envie de prouver qu’il n’était pas venu en préretraite, l’attaquant s’est mué en capitaine technique d’un collectif encore friable. Roberto De Zerbi, qui s’appuie énormément sur son expérience, sait qu’il marche sur un fil depuis plusieurs semaines.

Lire aussi : OM-Newcastle : Aubameyang rend hommage à une légende !

À voir

Stade Rennais : Habib Beye prépare une grosse surprise face à Metz

Car une terrible perspective prend forme : Aubameyang pourrait manquer le déplacement capital à l’Union Saint-Gilloise le 9 décembre. La CAF exige en effet la libération des internationaux dès le 8 décembre, trois jours avant l’annonce officielle des listes pour la CAN 2025. Une demande stricte qui place l’OM dans une situation inconfortable, d’autant que d’autres joueurs comme Bilal Nadir ou Nayef Aguerd pourraient également être concernés.

Course contre-la-montre : Marseille joue ses dernières cartes

Face à cette menace imminente, les dirigeants olympiens ont enclenché une opération diplomatique éclair. Objectif : obtenir du Gabon une permission exceptionnelle pour garder Aubameyang au moins jusqu’au match de Ligue des champions. Une démarche qui ressemble à une mission commando, tant la rigidité du calendrier africain laisse peu de marge.

Si l’Olympique de Marseille espère sauver l’essentiel à Bruxelles, il sait déjà qu’il devra se passer de son buteur contre l’AS Monaco le 14 décembre. Une absence qui tombe au plus mauvais moment pour un club déjà ballotté sportivement. Marseille n’a plus vraiment le choix : pour ne pas sombrer, il faudra négocier… et vite.

Lire aussi sur l’OM :

Grosse surprise à l’OM : Roberto De Zerbi dévoile tout !

OM Mercato : Un milieu du Real Madrid espéré à Marseille

À voir

Mercato PSG : Le plan surprenant du Paris SG dévoilé

Mercato OM : Un transfert surprise se prépare à Marseille !