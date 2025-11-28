ASSE : CdF, des consignes fermes contre Ecotay-Moingt

L’ASSE doit se méfier de l’US Ecotay-Moingt en coupe de France. Dennis Appiah a passé des consignes dans ce sens, lors de son passage en conférence de presse d’avant-match.

Appiah prévient : « Les matchs de coupe ne sont jamais gagnés d’avance »

L’ASSE affronte certes l’US Ecotay-Moingt, un club de Régional 3 (la 8e division en France), mais elle se méfie de cet adversaire. Eirik Horneland a justement décidé d’aligner la meilleure équipe possible contre le club amateur. Il a ensuite promis de jouer à fond ce derby ligérien, samedi, à Geoffroy-Guichard.

Présent en conférence de presse d’avant-match, Dennis Appiah confirme que lui et ses coéquipiers ne regardent pas du tout de haut l’US Ecotay-Moingt, la surprise du 8e tour de la coupe de France.

Il rappelle que l’AS Saint-Etienne avait éliminé difficilement l’AS Quetigny au 7e tour de la coupe de France. Les Stéphanois étaient tenus en échec à la pause (1-1), avant de remporter finalement le match en deuxième période (3-1).

« On a travaillé sérieusement, on ne prend pas ce match à la légère. Même si nous sommes favoris, les matchs ne sont jamais gagnés d’avance, on l’a vu contre Quetigny au tour précédent. On n’est jamais à l’abri », a prévenu le défenseur latéral des Verts.

ASSE – Ecotay-Moingt : Un écart de niveau, mais …

Cadre du vestiaire stéphanois, Dennis Appiah, de par son expérience, rappelle que l’écart de niveau entre l’ASSE et le club amateur ne leur garanti pas forcément la victoire.

« En Coupe de France, j’ai déjà vécu pas mal de matchs entre un grand et un petit. Il faut prendre la rencontre au sérieux. On a toujours le sentiment que c’est un match particulier autour duquel tu ne sais jamais trop comment te situer, vu l’écart de niveau […] », a-t-il insisté.

