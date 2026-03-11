Mercato : l’OM provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi

La direction de l’OM s’attaque à une cible prioritaire du PSG pour le prochain mercato estival. Cela provoque l’ire du président parisien, Nasser al-Khelaïfi

Mercato OM : Offensive lancée pour une pépite à 25M€ !

Le mercato marseillais s’annonce déjà brûlant. Alors que l’OM ambitionne de concurrencer les plus grands, les recruteurs olympiens ont jeté leur dévolu sur un talent brut venu de la Serbie : Vasilije Kostov. Le milieu offensif de l’Étoile Rouge de Belgrade affole l’Europe.

Selon les informations de Mozzart Sport, la direction phocéenne serait déjà passée à l’offensive avec une première offre estimée à 17 millions d’euros. Les Serbes ont déchiré l’offre de Marseille. Pas question de lâcher ce top joueur à ce prix.

Capable d’évoluer dans l’axe ou de soutenir Mason Greenwood sur l’aile, Kostov affiche des statistiques précoces avec 5 buts et 5 passes décisives cette saison. Mais le dossier est complexe. Surnommé le « Pedri serbe », le joueur est également suivi par le PSG, Arsenal et le Bayern Munich.

Le président du Paris SG, Nasser al-Khelaïfi et son bras droit Luis Campos préparent déjà une offre XXL pour s’offrir la pépite. Face à cet intérêt massif, l’Étoile Rouge se montre inflexible et exige 25 millions d’euros pour lâcher son joyau. L’OM est prévenu : il faudra délier le cordon de la bourse.

