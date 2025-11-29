Mercato OM : Un serial buteur attendu à Marseille cet hiver !

Les dirigeants de l’OM négocient un gros deal aux Pays-Bas. Un prolifique ailier algérien pourrait poser ses valises à Marseille lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne un crack algérien

L’OM attend l’ouverture du mercato hivernal pour renforcer son attaque. Le directeur de football du club phocéen, Mehdi Benatia vise un ailier algérien. Le jeune crack affole les compteurs de but en ce début de saison. Le coach marseillais, Roberto De Zerbi réclame du feu devant. Le staff a validé ce besoin. La direction a suivi et la chasse est lancée.

Marseille regarde souvent vers les Pays-Bas. Après Igor Paixão, c’est encore Feyenoord qui attire l’attention. D’après Media Foot, Benatia et Longoria ont fait d’Anis Hadj Moussa leur priorité. Le joueur est en pleine forme : 6 buts, 2 passes décisives cette saison, neuf sélections avec l’Algérie, un profil qui colle parfaitement aux exigences de l’OM.

Le club phocéen est convaincu qu’il pourra s’imposer au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi. Tout le monde valide son profil. Mais Feyenoord ouvrira-t-il la porte ? Le joueur est sous contrat jusqu’en 2030, ce qui complique toute idée de départ en janvier. Sa valeur tourne autour de 20 millions d’euros. La saison dernière déjà, Hadj Moussa avait signé une campagne solide : 11 buts, 6 passes décisives. De quoi en faire la cible numéro un de l’OM pour ce mercato.

