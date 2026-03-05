CdF – OM : Medina vide son sac après l’élimination de Marseille

L’OM a vu ses rêves de Coupe de France s’envoler dans la douleur, et pour le défenseur argentin Facundo Medina, la pilule est encore amère. Après la défaite contre Toulouse, il a livré des propos empreints de sincérité et d’autocritique.

CdF – OM : L’autocritique sans fard assumée de Medina

Leonardo Medina ne mâche pas ses mots. Devant les micros, le défenseur marseillais a reconnu sa part de responsabilité : « Je suis un des responsables parce que je suis défenseur. C’est dur mais il faut essayer de tourner la page, penser à samedi, mouiller le maillot et arriver le plus haut possible parce que ce club ne mérite pas de passer des moments comme ça. » La déception est palpable, et le ton grave souligne l’exigence qu’il se fixe et qu’il impose au groupe.

Au-delà du simple constat, Medina met en lumière les lacunes visibles dans le match. « Il faut travailler, faire attention, parce que ce n’est pas possible de prendre deux buts pareils », insiste-t-il. Une vérité qui frappe l’OM en plein cœur et laisse présager un travail acharné avant les prochaines échéances.

Une défaite qui fait mal mais qui doit servir

Pour le joueur argentin, l’élimination n’est pas seulement un revers : c’est un rappel brutal des détails qui font basculer un match. « Certains matches se jouent sur des détails, il faut rester concentrés jusqu’à la fin et si Dieu le veut on finira sur le podium », confie-t-il. Entre regret et détermination, Medina affiche une volonté de rebondir, convaincu que l’Olympique de Marseille peut encore viser le haut du classement.

Les coups de pied arrêtés ont particulièrement été un sujet de frustration. « Il faut être fort pendant 95 minutes… Combien de frappes a fait Toulouse ? Rien à part les buts », déplore-t-il. Une analyse qui mêle lucidité et frustration. Malgré la soirée difficile, Medina reste tourné vers l’avenir. « Demain c’est un autre jour. Je suis vraiment mal et le groupe est comme ça aussi », affirme-t-il.

