Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Yaimar ?

Les dirigeants du PSG ont trouvé la doublure pour Nuno Mendes. Les Parisiens ne vont pas casser leur tirelire avant de boucler la signature de Yaimar.

Mercato PSG : Un crack à prix cassé pour concurrencer Nuno Mendes ?

Moins tranchant ces dernières semaines et freiné par quelques pépins physiques, Nuno Mendes reste néanmoins l’un des symboles de la montée en puissance du PSG ces deux dernières saisons. Sous la houlette de Luis Enrique, l’international portugais s’est imposé comme une référence mondiale au poste de latéral gauche.

Si Lucas Hernandez, davantage à l’aise dans l’axe, assure l’intérim en cas d’absence, la direction parisienne souhaiterait renforcer ce couloir avec un profil jeune, déjà aguerri et à fort potentiel.

À voir

Mercato PSG : Ce dossier à 150 M€ déjà abandonné ?

Selon les informations de Sporzia, la cellule de recrutement pilotée par Luis Campos suivrait attentivement Yaimar Medina. Le latéral gauche équatorien de 21 ans, actuellement au KRC Genk, séduit par ses qualités. Un profil qui rappelle celui de Nuno Mendes lors de son arrivée à Paris en 2021.

Lire aussi : PSG Mercato : Michael Olise enlève tout espoir au Paris SG !

Estimé à environ 13 millions d’euros, soit près de trois fois moins que les 39 millions investis à l’époque pour le Portugais, Medina représente une opportunité cohérente avec la nouvelle politique du Paris SG : miser sur des talents prometteurs plutôt que sur des stars confirmées. Luis Campos et son équipe envisagent de passer à l’attaque dans les prochains mois.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Ce dossier à 150 M€ déjà abandonné ?

À voir

CdF – OM : Medina vide son sac après l’élimination de Marseille

PSG : L’annonce choc sur Fabian Ruiz !

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un goleador africain