ASSE : Grenoble donne déjà le ton avant Saint-Étienne

À dix jours d’un choc de Ligue 2 face à l’ASSE, Grenoble a dégainé le premier. Face à Saint-Etienne, le GF38 veut transformer son stade en forteresse et ne laisser aucune place aux Verts.

ASSE : Grenoble sonne la grande mobilisation avant Saint-Etienne

Du côté du Grenoble Foot 38, le message est clair : pas question de subir la marée stéphanoise. Sur les réseaux, les groupes de supporters ont lancé un appel vibrant à la mobilisation, histoire de chauffer l’atmosphère bien avant le coup d’envoi d’une rencontre programmée pour le 14 mars prochain.

L’idée est simple : rendez-vous anticipé, cortège organisé, tribunes pleines et bruyantes. Grenoble veut imposer son tempo, faire vibrer ses travées et rappeler que, ce soir-là, le terrain ne sera pas une annexe du Chaudron. Car l’AS Saint-Étienne déplace les foules.

🔵 GRENOBLE – ST ETIENNE ⚪️



‼️Mobilisation générale dès 14h30 le samedi 14 mars !



Ensuite TOUS AU STADE pour représenter notre ville et nos couleurs 💪🏼



FORZA GRENOBLE 🔵⚪️ pic.twitter.com/LcV7YFxXxB — TribuneOuest Grenoble (@TribuneouestG) March 2, 2026

Chaque voyage des Verts ressemble à une transhumance populaire, avec un parcage visiteurs souvent incandescent. Conscient de cette ferveur, le GF38 prépare la riposte. Dans cette 27e journée de Ligue 2, l’enjeu dépasse les trois points : il s’agit d’orgueil, d’identité, et d’un duel de décibels. À Grenoble, le ton est donné.

