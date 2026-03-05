ASSE : Grenoble donne déjà le ton avant Saint-Étienne

Afficher l’index Masquer l’index
À dix jours d’un choc de Ligue 2 face à l’ASSE, Grenoble a dégainé le premier. Face à Saint-Etienne, le GF38 veut transformer son stade en forteresse et ne laisser aucune place aux Verts.
ASSE : Grenoble sonne la grande mobilisation avant Saint-Etienne
Du côté du Grenoble Foot 38, le message est clair : pas question de subir la marée stéphanoise. Sur les réseaux, les groupes de supporters ont lancé un appel vibrant à la mobilisation, histoire de chauffer l’atmosphère bien avant le coup d’envoi d’une rencontre programmée pour le 14 mars prochain.
L’idée est simple : rendez-vous anticipé, cortège organisé, tribunes pleines et bruyantes. Grenoble veut imposer son tempo, faire vibrer ses travées et rappeler que, ce soir-là, le terrain ne sera pas une annexe du Chaudron. Car l’AS Saint-Étienne déplace les foules.
Chaque voyage des Verts ressemble à une transhumance populaire, avec un parcage visiteurs souvent incandescent. Conscient de cette ferveur, le GF38 prépare la riposte. Dans cette 27e journée de Ligue 2, l’enjeu dépasse les trois points : il s’agit d’orgueil, d’identité, et d’un duel de décibels. À Grenoble, le ton est donné.
