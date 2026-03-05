Mercato PSG : Ce dossier à 150 M€ déjà abandonné ?

Le PSG semble marquer un coup d’arrêt sur l’un des dossiers les plus attendus du mercato estival prochain : Victor Osimhen. Alors que l’été approche et que le club parisien cherche toujours son attaquant de référence, l’éventualité d’un transfert record commence à s’éloigner, face à un calcul financier devenu presque insurmontable.

Mercato PSG : Osimhen trop cher pour le Paris SG ?

Le profil du buteur nigérian avait fait rêver les supporters : puissance, rapidité, instinct de finition… tous les ingrédients d’un numéro 9 capable de changer une saison. Pourtant, derrière l’excitation médiatique, la réalité économique frappe fort. Avec un salaire annuel estimé à 20 M€ nets et une indemnité de transfert approchant les 150 M€, le dossier dépasse ce que le PSG considère raisonnable, même pour un club qatari habitué aux sommes astronomiques.

Dans les couloirs du Parc, certains cadres murmurent que la prudence prime désormais sur l’ambition démesurée. La direction préfère temporiser, évaluer les jeunes talents et envisager des alternatives moins coûteuses mais cohérentes avec le style de jeu de Luis Enrique. Une stratégie qui allie bon sens et anticipation, au risque de décevoir ceux qui rêvaient déjà d’un buteur XXL.

Luis Enrique et la cohérence sportive avant tout

Au-delà de la facture astronomique, c’est le profil du joueur qui freine les ardeurs. Luis Enrique ne serait pas totalement convaincu par Osimhen, jugeant que son style ne s’intégrerait pas parfaitement dans le schéma offensif parisien. Le coach espagnol mise sur une harmonie entre stars établies et jeunes prometteurs, plutôt que sur un investissement solitaire et risqué.

Cette prudence se veut également un signal clair aux autres marchés : le Paris SG n’achètera pas à tout prix, même si la tentation d’un record historique était forte. Dans les bureaux qataris, le message est clair : le club veut un renfort réfléchi, capable d’élever l’équipe sans mettre en péril ses équilibres financiers et sportifs.

