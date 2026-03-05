Mercato OM : Marseille prépare un énorme coup à 0€ !

En quête d’un nouveau souffle pour 2026, l’OM scrute déjà le mercato des joueurs libres. Dans le viseur phocéen : un cadre de Bundesliga en fin de contrat, un pari ambitieux qui a de quoi faire rêver à Marseille.

Un contexte brûlant à la Commanderie

Sorti prématurément de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille n’a pas le luxe de se disperser. La course au podium en Ligue 1 et un parcours excitant en Coupe de France maintiennent la pression sur les épaules marseillaises. Chaque match compte, chaque point pèse, et l’ombre d’une qualification européenne plane sur la fin de saison.

Le Stade Rennais enregistre un départ historique

Mais en coulisses, l’état-major anticipe. La reconstruction amorcée après le départ de Pablo Longoria impose d’anticiper intelligemment. À Marseille, flairer les bonnes affaires est devenu un art de survie financière. Et cet été 2026 pourrait offrir une opportunité XXL à coût zéro.

Mercato OM : Leon Goretzka dans le viseur marseillais

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, Marseille fait partie des clubs qui surveillent Leon Goretzka. Le milieu du Bayern Munich arrive en fin de contrat en juin 2026 et n’a toujours pas prolongé. À 31 ans, l’international allemand approche des 300 matches sous le maillot bavarois, symbole d’une régularité et d’un leadership rares.

Puissant, discipliné, capable de se projeter, Goretzka incarne ce profil d’expérience qui manque parfois à l’OM dans les grands rendez-vous. Le recruter gratuitement serait un signal fort envoyé à la concurrence… et aux supporters. Reste que le dossier est tout sauf simple. Des cadors de Premier League et de Serie A surveillent également la situation.

L’OM joue dans une autre catégorie budgétaire, et devra miser sur son projet sportif, son exposition et la ferveur du Vélodrome pour séduire. Marseille part de loin, certes. Mais sur le marché des joueurs libres, l’audace peut parfois renverser la hiérarchie. Et si le prochain grand coup du mercato OM se jouait sans débourser un centime ?

