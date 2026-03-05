ASSE : 8 M€, Philippe Montanier va devoir trancher !

La machine de l’ASSE roule à plein régime, mais le retour imminent de Chico Lamba pourrait rebattre toutes les cartes en défense. Entre ambition, cohésion et investissements colossaux, Philippe Montanier se retrouve face à un dilemme digne des plus grands films tactiques.

ASSE : Une défense qui fait rêver… mais fragile ?

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE a retrouvé une stabilité rarement vue cette saison. Mickaël Nadé et Julien Le Cardinal forment une charnière centrale quasi-imprenable, avec seulement deux buts encaissés en quatre rencontres. Les adversaires butent sur un mur qui semble infranchissable, et le public retrouve l’espoir de jours meilleurs.

Pourtant, cette solidité a un prix : chaque changement pourrait déclencher une réaction en chaîne. L’équilibre trouvé est fragile, et le moindre ajustement pourrait suffire à déstabiliser une défense qui fonctionne comme une horloge suisse. Montanier sait que sa réussite repose autant sur la cohésion que sur le talent individuel.

Le retour attendu de Chico Lamba, l’autre casse-tête

Le Portugais, recruté pour 8 millions d’euros, est enfin de retour après cinq mois de blessures. Une question se pose : doit-il réintégrer l’axe central au risque de perturber la dynamique actuelle ? Titulariser Lamba signifierait repositionner Nadé ou Le Cardinal, ou encore déplacer Kévin Pedro, ce qui pourrait fragiliser un bloc en pleine confiance.

À l’inverse, le laisser sur le banc poserait un problème de crédibilité : comment ignorer le plus gros investissement défensif de l’histoire du club en Ligue 2 ? Montanier est face à un dilemme rare, où l’argent, le talent et la logique sportive se télescopent. Chaque option a ses risques et ses avantages, mais aucune n’est évidente.

