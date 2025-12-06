Mercato OM : Ça s’est fait en un éclair, Marseille frappe fort

L’OM a signé un coup magistral lors du dernier mercato estival. En un temps record, le club phocéen a convaincu Benjamin Pavard de revenir en France.

Mercato OM : Un transfert éclair qui fait parler

L’OM a frappé fort en s’assurant les services de Benjamin Pavard. Les négociations avec l’Inter ont été menées avec une efficacité impressionnante, aboutissant à un prêt avec option d’achat. Une opération qui illustre la stratégie de Pablo Longoria, toujours prêt à bouger vite sur le marché. Le père de l’international français, Frédéric Pavard, a confié à Eurosport que tout s’est décidé rapidement :

« Ça s’est fait vite, en fait. La décision a été rapidement prise de sa part. L’envie de revenir en France était, je pense, assez forte quand même. Il ne fallait pas faire n’importe quoi non plus. C’était une bonne opportunité pour le club et pour Benjamin, à mon avis. Il y avait une envie commune », a-t-il confié. Ces mots soulignent l’alchimie immédiate entre le joueur et le club olympien.

Pavard, un retour attendu

Le retour de Benjamin Pavard en Ligue 1 apporte un souffle nouveau à l’effectif marseillais. L’international français, reconnu pour sa polyvalence en défense et sa solidité technique, va renforcer un secteur qui a souvent montré ses limites lors des saisons précédentes. Pour Marseille, c’est aussi un signal fort envoyé à ses concurrents.

Le club sait séduire les talents et conclure rapidement les dossiers. Avec Pavard dans ses rangs, l’Olympique de Marseille se donne les moyens de viser haut en championnat et sur la scène européenne, tout en rassurant ses supporters sur ses ambitions futures.

