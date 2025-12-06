Le PSG en alerte : Un deal qui fait déjà trembler le mercato

A l’approche du mercato d’hiver, le PSG est déjà à fond sur un jeune jeune talent de Ligue 1 qui attire toutes les convoitises. Le Paris Saint-Germain se prépare à une bataille qui pourrait coûter très cher.

Mercato PSG : Un joyau sous haute surveillance dans le viseur

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du championnat français. Ses prestations remarquées ne laissent pas indifférents les clubs européens, et le PSG figure parmi les observateurs les plus attentifs. Luis Enrique pourrait ainsi renforcer son effectif avec ce profil rare, capable d’apporter créativité et sang-froid au cœur du jeu parisien.

Cependant, la route vers la capitale française s’annonce semée d’embûches. Le LOSC n’a aucune intention de céder son jeune prodige cet hiver. Les dirigeants nordistes privilégient la stabilité de l’équipe et envisageraient une vente uniquement à la fin de la saison, à un prix estimé à 50 millions d’euros. Ils viennent d’ailleurs de le prolonger jusqu’en 2029.

50 millions d’euros : le prix d’un futur crack

Le montant demandé par Lille place d’emblée Bouaddi dans une catégorie très prisée, où seuls quelques clubs européens peuvent rivaliser financièrement. Une telle somme témoigne de la valeur stratégique du joueur, perçu comme un investissement pour les années à venir. Le Paris SG devra donc planifier avec soin ce dossier si la transaction doit se concrétiser l’été prochain.

La concurrence ne manque pas. Arsenal et Chelsea suivent également de près le milieu de terrain français et pourraient tenter un coup dès cet hiver avec des offres avoisinant 45 millions d’euros. La bataille s’annonce intense, et le mercato parisien risque de vibrer au rythme de ce duel des titans pour un jeune prodige.

