Mercato OM : De Zerbi à Manchester United, confirmation surprise

L’avenir de Roberto De Zerbi s’écrit-il déjà loin de l’OM ? Alors que Manchester United cherche un nouveau guide, une confirmation venue d’Angleterre relance brutalement le feuilleton autour du coach du club marseillais.

À Marseille, Roberto De Zerbi avance sur une ligne de crête. Apprécié pour ses idées, respecté pour son exigence, l’Italien entretient pourtant le flou sur son avenir. Depuis plusieurs semaines, ses déclarations nourrissent les interrogations, surtout après le départ annoncé de Ruben Amorim de Manchester United, qui a ouvert une brèche sur le marché des entraîneurs.

Le technicien olympien a lui-même jeté de l’huile sur le feu début janvier, en liant explicitement son futur à celui de Medhi Benatia. « C’est lui qui m’a amené ici. Je suis quelqu’un de fidèle et correct. Le jour où Benatia s’en ira, je m’en irai également », a-t-il confié, avant de nuancer : « Je ne pense pas qu’il faisait référence au fait qu’il allait partir ou pas ». Une sortie ambiguë, mais lourde de sens.

Manchester United passe à l’offensive

Dans l’ombre d’Old Trafford, la piste De Zerbi a pris de l’épaisseur. Avec Michael Carrick en intérim, Manchester United prépare déjà la suite et scrute le profil d’un entraîneur capable de redonner une identité forte au club. Le nom du coach de l’OM coche plusieurs cases : jeu offensif, personnalité affirmée, expérience européenne.

La confirmation est venue du journaliste Ben Jacobs, qui a levé le doute dans le podcast The United Stand : « On m’a confirmé que les informations liant MU à Roberto De Zerbi sont vraies. Manchester United va y aller très sérieusement avec lui ». Une phrase qui résonne comme un avertissement pour l’OM.

L’OM face à un possible séisme

À Marseille, le scénario inquiète autant qu’il fascine. Perdre De Zerbi serait un coup dur sportif et symbolique, tant son projet semblait s’inscrire dans la durée. Mais le football moderne n’a que faire des promesses tacites. Reste désormais à savoir si la fidélité revendiquée par l’Italien résistera à l’appel d’Old Trafford. À l’OM, le mercato ne fait que commencer… et celui des entraîneurs s’annonce déjà brûlant.

