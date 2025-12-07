Mercato OM : 7M€ envolés ? Marseille pourrait s’en mordre les doigts

Faris Moumbagna, prêté par l’OM à Cremonese avec une option d’achat à 7 millions d’euros, peine à convaincre en Italie. Pour Marseille, la perspective d’un transfert lucratif semble s’éloigner dangereusement.

Mercato OM : Un prêt pensé pour relancer Moumbagna

À l’été dernier, l’Olympique de Marseille pensait offrir à Faris Moumbagna une bouffée d’air frais en Italie. Face à une attaque déjà bien fournie (Aubameyang, Gouiri, Vaz ou Maupay), l’attaquant camerounais était devenu un élément secondaire. Le prêt à Cremonese devait lui permettre de retrouver du temps de jeu après sa rupture des ligaments croisés et, pourquoi pas, d’entrer dans le plan de levée de l’option d’achat fixée à 7 millions d’euros.

L’optimisme initial était réel : « L’idée était que Moumbagna se relance et que Cremonese lève son option d’achat en fin de saison », expliquait Le Phocéen. Un scénario séduisant sur le papier mais qui s’avère bien plus compliqué sur le terrain.

Une intégration contrariée par les blessures

Malheureusement pour Marseille et pour le joueur, l’Italie se transforme en parcours du combattant. « Miné par des problèmes musculaires récurrents, Faris Moumbagna a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains. Avec seulement quatorze minutes jouées, une entrée en jeu, et huit matchs manqués pour blessure, son apport reste très limité », précise Le Phocéen.

Ces contretemps médicaux empêchent l’attaquant de démontrer son réel potentiel, laissant planer un doute sur l’éventuelle levée de l’option d’achat. Pour l’OM, c’est un scénario presque catastrophe : sept millions d’euros pourraient bien s’évanouir sans aucune contrepartie financière.

Une seconde partie de saison à surveiller

Toutefois, un léger rayon de soleil semble poindre à l’horizon pour Moumbagna. Épargné par les blessures depuis quelques semaines, il réintègre progressivement le groupe et pourrait saisir sa chance. « Rien n’est acquis, mais l’attaquant entrevoit une fenêtre pour retrouver la rotation et tenter d’exister en Serie A », souligne Le Phocéen.

Reste à savoir si Cremonese sera suffisamment convaincu pour transformer le prêt en transfert définitif. Pour Marseille, le suspense reste entier, et le spectre d’un fiasco à 7 millions plane toujours au-dessus du Vélodrome. L’attaquant camerounais a donc une mission claire : briller pour sauver un transfert qui semble aujourd’hui bien compromis.

