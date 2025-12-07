PSG : Safonov réclame sa place… Chevalier sous pression

Dans un Parc des Princes en fusion, Matvey Safonov a profité de la blessure de Lucas Chevalier pour rappeler qu’il n’était pas venu au PSG pour faire de la figuration. Le Russe a signé une prestation magistrale qui relance ouvertement le débat dans les cages parisiennes.

PSG : Safonov saisit enfin sa chance

Maintenu au rang de numéro 2 depuis l’arrivée de Lucas Chevalier, Matvey Safonov attendait son heure avec la patience lasse des gardiens promis à un rôle d’ombre. Ce samedi soir, face au Stade Rennais, la lumière s’est enfin braquée sur lui et il ne l’a pas esquivée. Dès les premières minutes, son autorité dans les relances, sa voix forte pour replacer une défense parfois trop contemplative et surtout sa sérénité ont donné le ton.

Mais c’est à la 27e minute que le Parc s’est levé comme un seul homme : une parade sublime sur la frappe d’Esteban Lepaul, détournée avec une main ferme sur le poteau. Une inspiration qui change tout, d’autant que Kvaratskhelia trouvait la faille dans la foulée. Gonflé de confiance, le Russe récidivait six minutes plus tard sur une tentative puissante de Valentin Rongier. À la pause, sa copie était déjà propre, presque insolente de maîtrise.

Un match référence qui relance le débat

Au retour des vestiaires, Safonov a poursuivi son récital sans trembler, comme si les minutes accumulées sur le banc avaient aiguisé sa détermination. Souvent discuté depuis son arrivée à Paris, le portier d’1m92 a cette fois livré un match plein, clôturé par un clean sheet dans une victoire éclatante (5–0). S’il fallait envoyer un message à Luis Enrique, il est passé, clair, net et sans bavure. Ses coéquipiers, eux, n’ont pas caché leur admiration.

Senny Mayulu a salué un homme qui rassure tout le monde : « Avec chaque joueur, on se sent rassuré, on est une équipe, on est très content de l’avoir avec nous ». Warren Zaïre-Emery, dans la même veine, a rappelé la richesse du vivier parisien : « Peu importe le gardien qu’on a, on a trois grands gardiens (…) on est fiers, on a tous confiance en eux, ils font le taf ». Des mots qui en disent long sur l’impact du soir.

Luis Enrique face à un choix qui pique

Safonov a montré qu’il n’était ni un second choix par défaut ni un joker de circonstance, mais un véritable candidat à l’installation durable dans les cages. Chaque performance de Chevalier sera scrutée ; chaque choix de Luis Enrique, disséqué. Le Russe, sous contrat jusqu’en 2029 et déjà annoncé partant cet été, pourrait finalement avoir trouvé le match qui change un destin. Il a frappé fort. Très fort. À Paris de décider si l’écho de ses gants retentira de nouveau dès la prochaine journée.

