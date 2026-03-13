Mercato PSG : Ousmane Dembélé à Man City ? La vérité éclate

Au lendemain de la victoire du PSG face à Chelsea en Ligue des Champions, la presse espagnole a révélé que l’agent d’Ousmane Dembélé avait dernièrement rencontré le directeur sportif de Manchester City. Suffisant pour évoquer un futur transfert de l’attaquant parisien chez les Citizens ? Voici la vérité.

Mercato PSG : Aucun contact entre Ousmane Dembélé et Man City

Dans une vidéo publiée sur sa page YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a fait la lumière sur la rencontre entre Moussa Sissoko et Hugo Viana dans un hôtel de Madrid. L’agent de la star du Paris Saint-Germain a effectivement rencontré le directeur sportif de Manchester City en marge du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le club anglais.

Lisez aussi : PSG : Ousmane Dembélé blessé contre Chelsea ? Enrique répond

À voir

Mercato PSG : C’est fini pour ce cadre, son successeur arrive

Pour le journal espagnol Sport, le sujet central de cet entretien était l’avenir d’Ousmane Dembélé. Mais ce vendredi, le spécialiste mercato assure que « la rencontre entre l’agent Moussa Sissoko et Hugo Viana, directeur général de Manchester City, ne portait pas sur un éventuel transfert d’Ousmane Dembélé. Aucune discussion ni aucun contact n’ont eu lieu à ce stade avec Manchester City. » Un autre site sportif croit même connaître le principal sujet débattu par les deux hommes.

Rayan Cherki au coeur des discussions

En effet, le portail Média Foot rapporte que toutes les sources, qu’il a questionné, confirment que le numéro 10 du PSG, Ousmane Dembélé, n’était pas du tout le sujet de la discussion entre son agent Moussa Sissoko et le directeur sportif de Manchester City. Le site francilien révèle que les échanges entre les deux hommes concernaient Rayan Cherki, le meneur de jeu de Man City, qui a le même représentant que Dembélé.

Lisez aussi : PSG – Chelsea : Ousmane Dembélé donne le ton pour le choc !

Auteur d’une première saison XXL sous les couleurs des Skyblues, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pousse visiblement sa direction à ouvrir des négociations avec son entourage pour évoquer sa situation, alors que son nom est déjà cité du côté du Real Madrid. Concernant Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain veut toujours de le convaincre de prolonger son contrat au-délà de juin 2028. Mais pour le moment, les dirigeants parisiens trouvent excessifs les exigences salariales du joueur de 28 ans.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Luis Enrique tient le remplaçant d’Ousmane Dembélé !

À voir

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise deux coups en or

PSG : La confidence inquiétante sur Ousmane Dembélé !

PSG – Monaco : C1, le verdict tombe pour Ousmane Dembélé