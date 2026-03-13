Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise deux coups en or  

Les dirigeants du Stade Rennais préparent deux jolis coups cet été pour répondre aux exigences du nouveau coach, Franck Haise.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne deux cracks

Au Stade Rennais, le mercato estival se prépare déjà. Le club breton va encore frapper de jolis coups pour mettre en place une équipe plus compétitive. L’arrivée de Franck Haise au Roazhon Park ouvre une nouvelle phase. Des idées circulent, plusieurs pistes aussi. Parmi elles, un nom attire l’attention : Pablo Pagis. Le milieu offensif du FC Lorient réalise une saison qui marque les recruteurs.

En Allemagne, le FC Augsburg surveille déjà la situation. En France, la concurrence existe aussi : l’Olympique de Marseille et RC Lens suivent le dossier. Mais Rennes serait en pole position pour s’offrir ce jeune crack. Face aux défenses adverses, Pagis dérange. Il crée des décalages, accélère le jeu et surgit souvent au bon moment. Les chiffres confirment sa grande forme : 8 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues.

Le Stade Rennais ne se focalise pas sur ce seul dossier. Un autre nom circule désormais. Celui de Facundo Medina. Le défenseur international argentin, qui évolue à l’Olympique de Marseille, pourrait voir son avenir s’assombrir sur la Canebière. Plusieurs raisons alimentent ce malaise. Les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, mais aussi l’éventualité d’un départ de Mehdi Benatia.

Trois hommes qui avaient joué un rôle clé dans son arrivée depuis le RC Lens. Le Stade Rennais se tient prêt pour le recruter afin de renforcer son secteur défensif. La direction sportive dirigée par Loïc Désiré n’a pas encore dégainé une offre pour ce roc. Franck Haise le connaît bien puisqu’il était son coach au RC Lens.

